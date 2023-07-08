侯友宜回嘉 侯的警官同期校友現身力挺

警政署長出身的總統參選人侯友宜，今天返鄉嘉義縣市一連跑逾10行程，退休警察組成的退警協會，以及挺候戰警協員，退警穿制服、拿旗子，頂著烈日一路相挺，侯友宜的警官45期同窗校友、立委游毓蘭、退休嘉義縣警察局科長王豐榮，現身力挺，高喊凍蒜，氣氛熱烈。

侯友宜回鄉請託拜票，不只藍營鄉親總動員造勢，侯友宜45期警官校友也組挺侯後援會，從嘉義縣朴子市到嘉義，市一路相隨力挺，校友任們穿制服戴帽子，站在嘉市城隍廟前，熱情迎接侯友宜，侯友宜看到警官同窗，開心感動逐一握手感謝。

侯友宜中午由嘉義市長黃敏惠陪同，參加前嘉義縣旅館館公會理事長陳昆茂壽宴感恩餐會，提到過去維護治安參加許多次槍戰，出生入死，看到在場嘉義市警察局長陳炯旭說，當年陳是他刑事警察局偵查隊員，侯友宜警官45期同窗校友、立委游毓蘭，以及嘉義出身立委溫玉霞、曾銘宗也全程陪同。