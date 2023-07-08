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台南登革熱新增14例累計231例 新化也出現病例擴大到8區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市再增14例登革熱確診病例，累積病例為231例，防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。圖／台南市衛生局提供
台南市再增14例登革熱確診病例，累積病例為231例，防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。圖／台南市衛生局提供

台南市經疾病管制署研判確診再增加14例登革熱確診病例，目前累積病例為231例，其中仁德區及東區各新增4例、永康區及安南區各新增2例、北區及新化區各新增1例，年齡介於10歲至89歲，12例是由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現。14例經疫情調查後，13例與高風險區有關連性，1例感染源調查中。

病例原只在7行政區，多數集中在仁德和東區，零星在永康、安南、善化、南區、北區，今天新增新化區也出現1例確診，初步了解是在永康區工作，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

登革熱防治中心蘇世斌主任表示，化學防治是因應疫情的緊急手段，惟有從源頭清除孳生源，才能將病媒蚊趕盡殺孓，衛生局持續落實社區孳清，昨日於永康區共孳生源清除420戶，其中陽性戶6戶，發現126個積水容器，7個陽性容器，衛教498人，開立3張舉發單。

衛生局持續貫徹強力執法，針對陽性孳生源加強取締，公、私場所的所有人、管理人或使用人應主動清除場所內之登革熱病媒蚊孳生源，無勸導改善期，一經查獲病媒蚊孳生源，將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，呼籲民眾請務必配合落實清除孳生源，以免觸法。

另為能積極找出潛在病例，7月8日至7月9日持續設置擴大採檢站，有仁德區成功里活動中心，永康區五王里里長住宅(永康區五王市場旁)設置擴大採檢站，即時為市民提供採檢服務。另全市37區衛生所及登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務，有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史，可主動前往接受篩檢。

台南市再增14例登革熱確診病例，累積病例為231例，設置採檢站擴大抽血檢驗。圖／台南市衛生局提供
台南市再增14例登革熱確診病例，累積病例為231例，設置採檢站擴大抽血檢驗。圖／台南市衛生局提供
台南市再增14例登革熱確診病例，累積病例為231例，防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。圖／台南市衛生局提供
台南市再增14例登革熱確診病例，累積病例為231例，防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。圖／台南市衛生局提供
台南市再增14例登革熱確診病例，累積病例為231例，加強工地積水清查。圖／台南市衛生局提供
台南市再增14例登革熱確診病例，累積病例為231例，加強工地積水清查。圖／台南市衛生局提供

登革熱 衛生局 確診 台南 新北

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