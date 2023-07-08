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全球最熱一周！雜草火警案暴增 消防隊員疲於奔命

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。記者陳雅玲／翻攝
受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。記者陳雅玲／翻攝

全球氣溫已連續一周打破紀錄，全台16縣市也亮高溫燈後，受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。

雲林縣消防局統計，縣內6月雜草火警97件，但7月至今才短短8天，就接獲57起的雜草火警，對比去年同期22起，數量明顯爆增，雲林縣消防局災害搶救科長施義欣說，本周因為天氣炎熱，加上雲林縣平地近一周沒有下午，高溫加上乾燥，讓雜草火警發生頻率暴增。

隨著高溫拉警報，消防隊員全身包得密不通風還得在高溫下滅火更是考驗，消防隊員許木坤說，還沒穿上消防衣前，體表溫度就有30幾度，著裝後在火場滅火，現場溫度更高，很容易就讓消防隊員有熱衰竭危險，呼籲民眾，高溫乾燥的天氣，星星之火足以燎原，甚至可能造成民眾財物損失，提醒民眾務必小心。

嘉義氣象站主任張耿衡說，台灣地區在太平洋高壓壟罩下，加上吹乾熱的西南風，導致雲林靠近內陸的地方海風調節不易，就會有比較熱的情況出現，尤其這幾天也沒有什麼雨勢，感覺會更熱一點。

受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。記者陳雅玲／翻攝
受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。記者陳雅玲／翻攝
受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。記者陳雅玲／翻攝
受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。記者陳雅玲／翻攝
隨著高溫拉警報，消防隊員全身包得密不通風還得在高溫下滅火更是考驗。記者陳雅玲／攝影
隨著高溫拉警報，消防隊員全身包得密不通風還得在高溫下滅火更是考驗。記者陳雅玲／攝影
受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。記者陳雅玲／翻攝
受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期足足多了35件，光是今天上午就獲報5起，消防隊員疲於奔命。記者陳雅玲／翻攝

高溫 雲林 火災 嘉義

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