祈願月老遇見愛情 嘉義市單身聯誼活動40多名男女參加

嘉義市政府鼓勵單身男女擴大社交生活領域，增加兩性互動交往機會，今天上午與九華山地藏庵共同辦理「2023祈願月老‧見愛情」單身聯誼活動，有40多名男女參加，搭起愛情幸福橋梁，期待促成好姻緣，提高結婚率及生育率，挽救少子化危機，活動溫馨熱鬧。

香火鼎盛九華山地藏庵1樓供奉月下老人，活動安排到月老殿祈願，讓月老星君指點迷津，圓滿祝福，希望天下有情人都成眷屬，在此找到有緣人。參加人員有公職人員、國營事業等各行各業優秀青年男女，參議林建宏代表市長黃敏惠、地藏庵董事長黃俊森到場，鼓勵大家勇於追求幸福、人生美滿婚姻，祝福找到生命中的真命天子。

上午活動在博物館展開序曲，參加活動男女朋友進行幸福城市實境解謎，找尋博物館「嘉市」與「嘉市在地特色」為主軸蛛絲馬跡，讓彼此認識，提供茶飲及午餐，參加人員邊享用精緻茶飲邊聯誼，一起動手製作永生多肉香薰石小盆栽，享受甜蜜曖昧氛圍。

穿插各項有趣互動遊戲，創造彼此美好回憶。活動在主持人巧妙的安排下，輕輕鬆鬆認識異性朋友，讓有情人找著生命中對的人，聊聊天放鬆心情，準備開始迎接戀情。