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雲林新住民信賴媽媽班成立 新住民關心通譯與依親問題

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部今天號召近百位新住民媽媽成立「新住民信賴媽媽班」，力挺總統參選人賴清德。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣黨部今天號召近百位新住民媽媽成立「新住民信賴媽媽班」，力挺總統參選人賴清德。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣黨部今天號召近百位新住民媽媽成立「新住民信賴媽媽班」，力挺總統參選人賴清德，現場進行座談會，除說明新住民福利政策，民進黨新住民事務部主任羅美玲說，新住民很關心與自身權益相關的通譯培訓及依親問題，加上台灣勞動力愈加吃緊，移民政策恐需通盤檢討，會把相關意見轉達給賴清德，作為日後政策推動的參考依據。

雲林縣「新住民信賴媽媽班」今天成立，來自越南、印尼、大陸等國家的新住民媽媽齊聚一堂，由阮理厚擔任班長，她表示，雖然政府推動很多新住民切身相關的福利政策，但礙於語言問題，很多新住民並不知悉，也常有疑慮，透過座談會，不僅理解相關的權益與政策，也解答不少心中的疑惑。

民進黨不分區立委、民進黨新住民事務部主任羅美玲表示，很多政策新住民並不清楚，舉例來說，新住民也能考取官職，但知道的人很少，今天的座談會除告知他們這些訊息，也介紹一些政府提供的獎學金和補助項目，例如大學教育和個人職能進修。

她到許多縣市與新住民座談，發現新住民最關心的莫過於依親問題，特別是許多新住民生產後，會希望娘家父母來台協助照顧孩子，這又牽扯到福利政策是否要脫鉤，但以台灣少子化嚴重、勞動力吃緊，移民政策確實有需要通盤檢討的必要。

另外，不少新住民關心通譯的問題，因為台灣雖然有通譯人才庫，但通常受訓時間不長，面對在醫院、司法體系有許多專業術語，難以招架，尤其是司法還牽扯到判刑、權益問題，擔心翻譯錯誤，很多新住民不願擔任通譯人才，她建議應該成立國家通譯中心，有制度地進行培訓，這些相關意見她都會轉達給中央及民進黨部。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，民進黨執政以來，一直關心新住民的權益，積極推動新住民的福利政策，協助新住民適應在台灣的生活，建構友善多元文化社會，黨部也非常歡迎新住民朋友來諮詢相關政策福利問題。

民進黨雲林縣黨部今天號召近百位新住民媽媽成立「新住民信賴媽媽班」，力挺總統參選人賴清德。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣黨部今天號召近百位新住民媽媽成立「新住民信賴媽媽班」，力挺總統參選人賴清德。記者陳雅玲／攝影

新住民 民進黨

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