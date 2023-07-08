快訊

嘉縣綠地方勢力疑倒戈挺侯「發加油棒」 民進黨中評會：違紀從嚴從重處分

7/8起限時16天！星巴克全球首款「氮氣醇濃抹茶咖啡」、台灣限定飲品 只有「這裡」喝得到

蘋果動態島將滿1年…他問怎沒人抄？安卓粉曝關鍵：連學都不想學

侯友宜回嘉拜廟拜天公 民俗專家廖大乙：應先回鄉拜阿公

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
侯友宜的嘉縣六腳鄉祖父母墳墓雜草叢生，幾乎無路可走。圖／廖大乙提供
侯友宜的嘉縣六腳鄉祖父母墳墓雜草叢生，幾乎無路可走。圖／廖大乙提供

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今返嘉義故鄉馬拉松跑嘉縣市山海區11處行程就拜了9間廟，早上侯首站到朴子市天公壇參拜，民俗專家廖大乙特地清早就先來到侯位於嘉縣六腳鄉的祖父母墳，認為侯回嘉義應先來拜阿公，不是拜天公，笑說要幫他做孝子孫，質疑侯「天公、阿公誰重要？」

「難道是拜天公有票，拜阿公沒票？」廖大乙說，天公是看不到的，侯難得回嘉義，真正的阿公阿嬤在這裡，台灣是講究孝道的國家，照理講侯要拜天公，隨時在台北都可以拜，但阿公阿嬤是認識的，認為侯回嘉義應先來拜阿公，不是拜天公，也要把雜草叢生的墓園整理一下，才是孝順的表現。

廖大乙指出，侯友宜的祖父母墳墓根本前後無路可走，雜草叢生環境雜亂不堪，子孫疏於管理維護，成雙成對的龍柏死掉一棵後未及時補植，只剩3棵，推測難道是「天地人」注定侯友宜的總統之路將淪為「老三」？有待觀察。

廖大乙今現勘指出產業道路有個「304」標誌，指向前方樹林中的侯家墓園。圖／廖大乙提供
廖大乙今現勘指出產業道路有個「304」標誌，指向前方樹林中的侯家墓園。圖／廖大乙提供
侯友宜的嘉義縣六腳鄉祖父母墳墓雜草叢生。圖／廖大乙提供
侯友宜的嘉義縣六腳鄉祖父母墳墓雜草叢生。圖／廖大乙提供

嘉義 拜天公

延伸閱讀

綠營議員現身侯友宜造勢驚呆眾人 黨部：將蒐證處理

影／回防嘉義大本營 侯友宜:孩子要進職場不要上戰場

侯友宜回故鄉嘉義造勢 蕭萬長身體微恙「沙啞獻聲」

鐵人行程…侯友宜嘉義一日拜9間廟 喊話要贏10萬票

相關新聞

台南登革熱嚴重感染源找到了！工地成溫床市府公布建案

台南市登革熱疫情嚴峻，市府起公布最新措施，即日起營建工地一經查獲孳生源，將依廢棄物清理法及傳染病防治法裁處，並依建築法第...

台南地上權建案座落房價最貴區 今天動土捐300萬做公益

台南市東區平實營區已成台南目前最具指標性的新重劃區，新建案房價不斷創新高，清景麟建築團隊推出地上權大樓建案，今天舉行開工...

侯友宜回嘉拜廟拜天公 民俗專家廖大乙：應先回鄉拜阿公

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今返嘉義故鄉馬拉松跑嘉縣市山海區11處行程就拜了9間廟，早上侯首站到朴子市天公壇參拜，民...

國產高粱全台這裡種最多 產業活動登場鼓勵農民轉作

金門酒廠去年推動契作國產高粱計畫，全台共種植1158公頃，光是台南學甲就占了400公頃，今年種植面積翻倍，達到801公頃...

西螺福興宮超狂營隊連辦15年 疫後復辦家長開心偷笑

暑假長達2個月，雲林縣西螺福興宮睽違3年復辦夏令營，150個名額日前開放報名馬上被秒殺，今天在雲林、虎尾2所科技大學學生...

古物神奇流浪記 清朝廣澤尊王手提神龕輾轉31年重回他手上

嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興，31年前在離島金門，收藏200多年前清朝廣澤尊王手提神龕，帶回台與另位中意的收藏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦