侯友宜回嘉拜廟拜天公 民俗專家廖大乙：應先回鄉拜阿公

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今返嘉義故鄉馬拉松跑嘉縣市山海區11處行程就拜了9間廟，早上侯首站到朴子市天公壇參拜，民俗專家廖大乙特地清早就先來到侯位於嘉縣六腳鄉的祖父母墳，認為侯回嘉義應先來拜阿公，不是拜天公，笑說要幫他做孝子孫，質疑侯「天公、阿公誰重要？」

「難道是拜天公有票，拜阿公沒票？」廖大乙說，天公是看不到的，侯難得回嘉義，真正的阿公阿嬤在這裡，台灣是講究孝道的國家，照理講侯要拜天公，隨時在台北都可以拜，但阿公阿嬤是認識的，認為侯回嘉義應先來拜阿公，不是拜天公，也要把雜草叢生的墓園整理一下，才是孝順的表現。