侯友宜回嘉拜廟拜天公 民俗專家廖大乙：應先回鄉拜阿公
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今返嘉義故鄉馬拉松跑嘉縣市山海區11處行程就拜了9間廟，早上侯首站到朴子市天公壇參拜，民俗專家廖大乙特地清早就先來到侯位於嘉縣六腳鄉的祖父母墳，認為侯回嘉義應先來拜阿公，不是拜天公，笑說要幫他做孝子孫，質疑侯「天公、阿公誰重要？」
「難道是拜天公有票，拜阿公沒票？」廖大乙說，天公是看不到的，侯難得回嘉義，真正的阿公阿嬤在這裡，台灣是講究孝道的國家，照理講侯要拜天公，隨時在台北都可以拜，但阿公阿嬤是認識的，認為侯回嘉義應先來拜阿公，不是拜天公，也要把雜草叢生的墓園整理一下，才是孝順的表現。
廖大乙指出，侯友宜的祖父母墳墓根本前後無路可走，雜草叢生環境雜亂不堪，子孫疏於管理維護，成雙成對的龍柏死掉一棵後未及時補植，只剩3棵，推測難道是「天地人」注定侯友宜的總統之路將淪為「老三」？有待觀察。
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