國產高粱全台這裡種最多 產業活動登場鼓勵農民轉作

金門酒廠去年推動契作國產高粱計畫，全台共種植1158公頃，光是台南學甲就占了400公頃，今年種植面積翻倍，達到801公頃，學甲區農會7日、8日兩天舉辦高粱節活動推廣契作，以本土高粱為原料的「一穀作契」高粱酒也亮相；近年來因天旱少雨，農作物收成大受影響，由於高粱是耐旱省水作物，南市府將持續種植，並鼓勵農民轉作，金門酒廠總經理丁丞康也說，「只要品質好，農民種多少都收。」

國內釀酒的高粱多仰賴進口，台南區農改場經過多年努力，育成「台南7號」「台南8號」等品種，有耐旱、抗病蟲害等特色，且出酒率是現有高粱品種中最好的，並推廣農民試種，去年金酒啟動契作計畫，以每公斤21元價格收購，若農民轉作高粱，收益不但遠高於硬質玉米，甚至比水稻更高。

台南市農業局長李建裕說，高粱是耐旱作物，可灌溉一次或不灌溉，每公頃用水量最多約1300公噸，對比水稻每公頃用水量約1.2萬公噸，相對更節約灌溉用水，且從種植到收成僅需三個月時間，又導入機械化栽培節省人力，不只在鹽水、學甲等旱作區可種植，部分稻米產地未來也可考慮轉作高粱，降低休耕面積，農民也可增加收益。

金門酒廠總經理丁丞康表示，釀酒高粱多半仰賴進口，前兩年受到疫情影響，從中國、澳洲、南美等地進口的原料不但有船期問題，價格也上漲，去年開始推動國產高粱契作計畫，目前全台有台南市、嘉縣、雲縣、桃園市等地農會輔導農民轉作供應，3年契作目標3000公頃，只要品質達到標準，金酒將全面收購，希望多多益善。

學甲區農會總幹事李曉軍說，去年高粱遇到大雨、今年則遇到旱象，雖然造成農民損失，但並未影響農民意願，今年一口氣翻倍來到801公頃，未來將更專注於種植技術及品質管控，增加田間收成率，也歡迎更多農民加入契作行列。