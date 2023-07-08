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西螺福興宮超狂營隊連辦15年 疫後復辦家長開心偷笑

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮夏令營今天復辦，150個名額馬上被秒殺，行前學員興奮合影。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮夏令營今天復辦，150個名額馬上被秒殺，行前學員興奮合影。記者陳苡葳／攝影

暑假長達2個月，雲林縣西螺福興宮睽違3年復辦夏令營，150個名額日前開放報名馬上被秒殺，今天在雲林、虎尾2所科技大學學生帶領下，展開為期2天的活動，從早上9點到晚上9點，走讀廟宇文化、參訪延平老街、餵食牧場乳牛等一連串行程，透過闖關讓學童一邊玩、一邊長知識找答案；家長還比小孩更開心，直呼「可以放風去了！」

西螺福興宮每年在冬、夏2季舉辦成長營，今年第30屆夏令營因疫情延宕3年，復辦的消息一出，不少家長紛紛詢問，日前開放報名果然秒殺，可見其魅力無人能敵；有孩子連續參加6個年級的家長笑說「我們是為了蒐藏紀念T恤而來」有孩子則因很喜歡歷史文化，每年指定一定要參加。

福興宮董事長楊文鐘表示，夏令營近3年恰巧遇到疫情最高峰，為了防疫不得不停辦，今年在眾所矚目下復辦，不僅名額一下就額滿，連工作人員也是大動員，號召多達50名大學生參與，行前已籌備半年。

每一屆營隊都有主題，今年的「福興偵探事務所」讓學員化身小偵探，在西螺鎮上展開精彩的探險之旅；總召張嘉祐本身是雲科大文化資產維護系學生，也是廟方轎班人員，將化身歷史老師，引領大家走讀延平老街，認識螺陽傳統文化，再到東市場欣賞特色建築，探訪隱身在西螺農工內的牧場，一起近距離接觸牛犢、小豬仔和可愛動物，學習友善生活。

以往成長營都是2天1夜形式，考量廟宇正在整修，為保持活動品質及學童的活動空間，廟方目前暫不開放住宿；有親子反映希望重啟，楊文鐘預估整修工作還需3年，未來可以恢復住宿會再公告。

雲林縣西螺福興宮夏令營今天復辦，今年主題「福興偵探事務所」安排走讀廟宇文化、參訪延平老街、餵食牧場乳牛等行程，以生動的闖關讓學員化身「小偵探」找答案。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺福興宮夏令營今天復辦，今年主題「福興偵探事務所」安排走讀廟宇文化、參訪延平老街、餵食牧場乳牛等行程，以生動的闖關讓學員化身「小偵探」找答案。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺福興宮夏令營今天復辦，今年主題「福興偵探事務所」安排走讀廟宇文化、參訪延平老街、餵食牧場乳牛等行程，以生動的闖關讓學員化身「小偵探」找答案。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺福興宮夏令營今天復辦，今年主題「福興偵探事務所」安排走讀廟宇文化、參訪延平老街、餵食牧場乳牛等行程，以生動的闖關讓學員化身「小偵探」找答案。記者陳苡葳／翻攝

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