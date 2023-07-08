台南登革熱嚴重感染源找到了！工地成溫床市府公布建案

台南市登革熱疫情嚴峻，市府起公布最新措施，即日起營建工地一經查獲孳生源，將依廢棄物清理法及傳染病防治法裁處，並依建築法第58條立即勒令停工一周，且公布建案名稱與地點。如果查獲案件後業主仍未立即改善，將按日依傳染病防治法及廢棄物清理法連續裁罰，直到改善為止。

統計本土疫情發生至今，6月已稽查32案次建築工地，有6個建築工地被停工處分，其中5案已改善復工，1案為昨日查到許多孳生源位於仁德的建案新東琚，工務局已現場勒令停工至7月14日。

環保局表示，自本土登革熱發生至7月6日，已開立146張罰單，其中工地佔了91張(62%)，工地陽性樣態多為沉沙桶、電梯井、截水溝或地板積水，並列管仁德區8處、東區10處及永康4處工地為高風險工地，將再進行複查。市政府呼籲請所有建案負責人善盡社會責任，務必落實登革熱防治，勿成為防疫的死角。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，根據近期疫情調查發現，病媒蚊傳染途徑與環境清潔有相當大的關聯，尤其建築工地積水與社區髒亂點，成為病媒蚊孳生的溫床，將使周遭居民承受巨大風險。

令人憂心的是本次高風險區仁德及東區區內有許多建築工地，工地因施工範圍大，且過程中四周遮蔽牆尚未完成，施工過程或雨後容易積水於地下室、周圍水溝及電梯機坑等處，極易成為孳生源的溫床，目前高風險區已多位民眾感染登革熱，病例在病毒血症期如果被斑蚊叮咬，極易發生群聚疫情並且透過人的移動傳播至周邊的區域。

台南市政府針對工地登革熱防治秉持執法如山的態度，跨局處共同努力，目前已知工地多處積水孳生許多病媒蚊，由工務局派員稽查高風險區的建築工地，並要求工地負責人及登革熱專責人員必須對電梯機坑、地下室、工程使用的堆積物、消防用的蓄水池、工地空地範圍及四周圍水溝等可能孳生病媒蚊的區域進行巡查及清理，針對無法排除的積水處投放乳塊(亞培松)及定期噴藥殺滅成蚊。

後續經稽查發現工地孳生病媒蚊，工務局將依建築法第58條第5款「妨礙公共衛生者」規定，予以建築工地停工。停工期為7天並請工地加強孶清，7天後複查仍未過，則再停工7天至複查改善為止。