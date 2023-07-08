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古物神奇流浪記 清朝廣澤尊王手提神龕輾轉31年重回他手上

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
清朝廣澤尊王手提神龕，輾轉31年，重回嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興手上。圖／高振興提供
清朝廣澤尊王手提神龕，輾轉31年，重回嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興手上。圖／高振興提供

嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興，31年前在離島金門，收藏200多年前清朝廣澤尊王手提神龕，帶回台與另位中意的收藏家，用擲筊決定由誰收藏，結果他輸了，神龕就此流浪，直到最近，才從中部一位收藏家重新買回收藏，讓他開心，直呼「神奇！」

68歲高振興喜歡收藏古文物，尤其是台灣文化財，除經營古民藝店，也常在臉書發表古文物的故事，與同好、民眾分享。他說，1992年台灣民藝鼎盛時期、嘉義北港路上約有16家同業，這件廣澤尊王手提神龕，當時是店裡的文物之一。

他很喜愛、但當時嘉義大收藏家「江總」也很中意，他們雙方討價還價，最後決定用擲筊杯決定，結果「江總」贏了，神龕就此讓給他收藏，直到他去中部彰南路開店營業，神龕又轉了兩手出去。

大約在8年前，他知道神龕在中部一位收藏家的手上，特地拜訪幾回，但對方都不肯割讓，直到上個禮拜再度拜訪，終於點頭讓給他了，經過了長達31年，神龕又回到他店內，他最愛神龕的對聯：「（加封保安）廣有四方萬邦彼澤、尊無二對百姓稱王。」廣澤尊王四字就在對聯上下聯內。

廣澤尊王，又稱保安廣澤尊王、郭聖王、翹腳仔神、聖王公，本名郭忠福，是中國民間信仰神明，有翹右腿、垂左腿獨特形象。廣澤尊王生前是五代時期福建南安的牧童，蛻化成神，之後屢屢顯靈，成為南安鄉土守護神，信仰從南安擴及閩南，隨著移民遷徙傳到台灣、香港和東南亞等地，頗具影響力。

清朝廣澤尊王手提神龕，輾轉31年，重回嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興手上。圖／高振興提供
清朝廣澤尊王手提神龕，輾轉31年，重回嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興手上。圖／高振興提供
清朝廣澤尊王手提神龕，輾轉31年，重回嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興手上。圖／高振興提供
清朝廣澤尊王手提神龕，輾轉31年，重回嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興手上。圖／高振興提供

嘉義 文物 民間信仰

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