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提升優質道路品質 嘉義市區重要道路垂楊路第二階段整修開工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市區重要道路垂楊路昨天展開「國華街至啟明路段」刨鋪工程。圖／嘉市府提供
嘉義市區重要道路垂楊路昨天展開「國華街至啟明路段」刨鋪工程。圖／嘉市府提供

嘉義市區重要道路垂楊路去年起分期分段，進行路面整修工程，繼完成「新建街至國華街」路段，昨起續展開「國華街至啟明路段」刨鋪工程，配合自來水公司先進行管線汰換工程，提供市民良好用水品質，減少道路重複挖掘次數，管線汰換完成，立即啟動刨鋪工程，第一期「國華街至吳鳳北路」4天完工。

天氣炎熱，地面滾燙熱氣，施工人員不畏炎熱天，在烈日下操作機械，加緊施工，用路人因施工必須減速、繞道，雖然不便，但看到工作人員揮汗辛苦施工，內心感謝，市府工務處提醒用路人減速慢行，遵守現場人員交通指揮。

市府工務處說，市府持續營造優質的市區街道人行環境及道路品質，積極向中央內政部營建署爭取「提升道路品質計畫」補助改善工程。去年爭取垂楊路 （新建街至啟明路）路面整修工程前瞻計畫經費4400萬元，同年11月底完成第一階段「新建街至國華街」路面改善。

工程將分兩期進行，第一期先進場刨鋪改善「國華街至吳鳳北路」的路面，好天氣，預計4日內施作完畢，遇雨順延。第二期「吳鳳北路至啟明路」目前施作周邊人行道出入口斜坡道整置等工程，後續會再擇期刨鋪改善路面，預計8月底完成。

市府工務處提醒民眾，行經該路段時應遵循現場交通維持計畫的布設導引，或依替代路線指示牌面行駛，市府會增派義交人力，協助指揮交通，請用路人共體時艱，減速慢行以維行車安全。

提升優質道路品質，嘉義市區重要道路垂楊路第二階段整修開工。圖／嘉市府提供
提升優質道路品質，嘉義市區重要道路垂楊路第二階段整修開工。圖／嘉市府提供
提升優質道路品質，嘉義市區重要道路垂楊路第二階段整修開工。圖／嘉市府提供
提升優質道路品質，嘉義市區重要道路垂楊路第二階段整修開工。圖／嘉市府提供

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