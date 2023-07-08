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雲林通勤月票 規畫出爐

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣內通勤月票方案已有初步規畫，將採199元到399元不等的方案，正在做最後評估核算。圖／雲林縣政府提供
雲林縣內通勤月票方案已有初步規畫，將採199元到399元不等的方案，正在做最後評估核算。圖／雲林縣政府提供

行政院公共運輸使用方案三大生活圈月票方案上路，雲林縣府宣布完成縣內通勤月票方案規畫，除縣內通勤月票199元方案，另有雲嘉嘉南生活圈月票方案，金額試算中，預計7月底前提送申請計畫，爭取中央補助，最快可望明年初上線服務。

TPASS北中南三大生活圈月票方案上路，縣長張麗善說，行政院公布「公共運輸月票補助方案」後，縣府立刻啟動規畫通勤月票方案，完成縣內通勤月票規劃方案，內容包含縣內各式運具（不含國道客運），可滿足民眾通勤交通需求，降低通勤交通成本。

雲林有5站台鐵站點（林內、石榴、斗六、斗南、石龜）、65條公路客運、9條市區客運，其中市區公車2018年起，持用電子票證，上下車有正常刷卡紀錄，皆享無限次免費搭乘。

縣府工務處長汪令堯說，縣府對縣內客運搭乘有許多優惠方案，接下來透過TPASS通勤月票，讓民眾通勤交通成本有感下降，目前縣內通勤月票費用約在199元至399元間，正做最後評估核算。另與雲嘉嘉南等縣市多次研議會議討論合作跨區，預計結合多縣市公路客運、市區客運及台鐵等運輸系統，串聯通勤路網票證優惠，合作細節仍在討論。

汪令堯表示，雲林沒有捷運，交通習慣與其他縣市很大不同，在整合客運、台鐵、共享自行車（建置中）等運具，需花費較多時間討論方案，預計7月底前送申請計畫，爭取中央補助，最快明年初上路。

雲林 台鐵 行政院 TPASS 公共運輸 國道客運 張麗善

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