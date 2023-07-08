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休息時間太短…台南歸仁清潔隊員叫苦 班表將調整

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南歸仁清潔隊員投訴，晚上上班到9點半，隔天一早6點半就要上班。記者周宗禎／攝影
台南歸仁清潔隊員投訴，晚上上班到9點半，隔天一早6點半就要上班。記者周宗禎／攝影

台南市環保局歸仁區清潔隊近10名晚班隊員投訴，他們每周有3天晚上要工作到9點半打卡下班，隔天一早6點半又要上班「中間休息時間太短違反勞基法」。勞工局表示，清潔隊排班未到違法程度，但環保局可先內部協商調整，局長許仁澤表示，確實休息時間太短，將檢討調整清運班表。

歸仁區清潔隊隊員說，除了每天固定下午到晚上的「晚班」垃圾車收運，部分隊員晚上9點半下班後，每周有3天隔天一早6點半還要到隊上準備，7點到區內5處定點收運垃圾到9點，完成後至焚化爐回隊部已過9點半，因為前一天下午1點半到晚上9點半，晚班下班後到隔天上午上班、中間休息時間只有8個多小時，他們上午上班3小時，下午5小時也違法勞基法。

對於清潔隊員質疑，勞工局表示，勞基法規並沒有強制規定上午、下午必須上班時間相同，因為某些特定行業例如餐飲業，上下午上班時間必須有彈性，法令因而沒有強制規定。至於晚間上班後到隔天上午「必須間隔11個小時以上」的規定，是針對日夜輪班制的勞工才適用。勞工認為夜間下班到隔天上班休息時間間隔太短，勞資雙方可先協調調整。

環保局長許仁澤指出，歸仁清潔隊人力不足，部分排定時間確實不合理，將由日間機動班隊員支應，環保局因應明年台南垃圾清運需求預計可能上升，已爭取增補人力，避免晚班太過勞累。

勞工局 台南 勞資 餐飲業 焚化爐 過勞

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