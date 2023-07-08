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嘉市科學168教育博覽會 14日登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
科學168教育博覽會記者會邀童星「Q力伊萊」（左）解魔術方塊，速度之快讓市長黃敏惠（右）大為吃驚。記者魯永明／攝影
科學168教育博覽會記者會邀童星「Q力伊萊」（左）解魔術方塊，速度之快讓市長黃敏惠（右）大為吃驚。記者魯永明／攝影

嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」，14日在港坪體育館園區與港坪國小盛大登場，今年主題「大玩夢想嘉」，市長黃敏惠昨天上午與活動形象大使「Q力伊萊」，在市府中庭宣傳，「Q力伊萊」快速解開魔術方塊，讓人驚嘆，黃敏惠帶來賓啟動「大玩夢想嘉」旋轉魔方，宣布168教育博覽會啟動。

嘉義在地「舞霸BASlinE」科技機械舞熱鬧開場，天創娛樂馬戲劇團帶來結合科學魔術「牛頓戲劇」，形象大使童星「Q力伊萊」與黃敏惠宣傳，「Q力伊萊」在學校為魔術社社員，希望藉由他高人氣吸引親子暑假來嘉科學之旅。

啟動儀式由黃敏惠、副市長林瑞彥及多位議員、國中小校長、市府主管，啟動「大玩夢想嘉」旋轉魔方。現場除志航國小、北興國中科學成果展，邀請屏科大、嘉縣永慶高中、嘉女、亞洲大學、嘉工、嘉縣竹崎高中展示科學成果。

「科技就在生活，科技結合人文」，黃敏惠說，科學168邁入第19屆，嘉市培養科學人才不遺餘力，規畫多元豐富科普活動，為學生打開科學教育學習大門，培養科學明星，各校發揮一校一特色，培養孩子人文科學素養熱血精神，鼓勵孩子勇敢追夢，努力實踐。

教育處長林立生說，今年規畫科學達人秀與彩繪投影互動區，還有兩座大型藝術裝置，結合科學與童趣，值得拍照打卡，並規畫恐龍展、行動天文館與飛行主題展三大特展，科學體驗車、科普教室、科學闖關、定向越野等內容，相當精彩，14日至18日5天在港坪體育館園區與港坪國小盛大登場。

黃敏惠 夢想 嘉義 屏科大 亞洲大學

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