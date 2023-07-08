台南自辦市地重劃弊端多 地價飆漲

台南市地重劃傳出郭信良涉收賄，現自辦市地重劃約39案，其中，安南區21案，近年農地變建地，地價飆漲2、30倍，開發利益可觀，地方人士說因自辦弊端多，前市長賴清德任內指示新辦重劃區只能公辦，但有議員要求3公頃以下開放自辦。

原屬邊陲安南區，近年發展快速，3月突破20萬人，躍升第二大行政區，僅次於永康區，早年遍地魚塭農地，搖身一變，如今新建案林立、遍地大樓，安南區長魏文貴說，安南區加上2處公辦重劃區，有高達23處市地進行重劃，發展快速帶動地價上漲，「幾乎沒有便宜土地」。

因自辦市地重劃衍生問題多，賴清德任內要求新辦重劃區必須公辦，但有議員提議要求3公頃以下開放自辦，也有議員反對，認為公辦有市府監督較不易發生弊端；議員蔡麗青說，安南區寸土寸金，市府要做好監督規畫，讓土地達到最好利用，繁榮地方。

地政局說，過去有超過6年的舊案，至今未辦理完成，且糾紛甚多，造成地主權益損失及市政建設延宕，市地重劃以公辦開發為原則，對自辦重劃申請，會嚴加審查監督。

過去自辦重劃區有諸多問題，如灌人頭成立籌備會、重劃會未給地上物合理補償強行拆除、財務不佳，導致重劃作業廢弛或延宕，工程品質不佳、土地分配未依法辦理損害地主權益、重劃完成後取得抵費地標售鉅額盈餘歸私等。

爆發弊案的佃西自辦市地重劃案，位在安南區公塭段及佃西段部分土地，總面積9.28公頃，位於台江大道三段北側、海佃路四段南側及安佃國小周遭地區，未重劃前農地1坪不到1萬元，重劃後1坪漲到20多萬元。

李姓房仲業說，安南區地產交易熱絡，除台積電南科擴廠帶來人口效益，有許多中西區或北區等換屋，加上交通便利機能好，北外環銜接南科方便，西濱公路將延伸到台江大道銜接高速公路，地價和房價短期不看跌。