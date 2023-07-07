台中州廳怎麼再利用？綠議員批盧秀燕沒具體規劃

國定古蹟「台中州廳」歷經3年修復，主體建築已完成，後續將進行內部裝修與活化再利用工程。台中市府今日舉行再利用計畫說明會，綠營議員質疑台中州廳未來用途缺乏具體規劃，批評說明會根本只是過水形式。台中市文化局副局長曾能汀表示，台中州廳未來整建完成後，會保留辦公廳舍功能，另規劃藝文展場，允諾將公眾服務空間比例最大化。

1913年創建的台中州廳，2019年升格國定古蹟，並啟動修復工程，台中市前市長林佳龍任內曾與文化部簽署合作意向書，規劃修復後設置為「國美館台中州廳園區」，但台中市長盧秀燕上任後拒當「細漢仔」，決定終止合作，維持官署辦公廳舍功能，另規劃文化展場。

台中州廳歷經3年修復，主體建築已完成，後續將進行內部設計裝修，預計明年初開工，2025年中完工。台中市府今日下午舉行台中州廳再利用計畫說明會，藍綠議員及在地民眾皆前往關心。

民進黨議員黃守達表示，若國美館的資源與能量能夠注入台中州廳，絕對可以帶動舊城區的文化觀光，但市府現在對州廳未來用途缺乏完整規劃，未說明辦公廳舍與藝文空間使用比例，也未說明有那些局處要進駐，質疑盧市府當初否決國美二館的計畫，根本為反對而反對，讓台中州廳從領航旗艦淪為半吊子拼裝車，相當可惜，要求市府審慎規劃，並可考慮與文化部重啟合作。

民進黨議員楊典忠說，盧市府上任後，停止國美館台中州廳園區計畫，但至今未提出任何再利用構想，可見是「為反對而反對」。綠營議員江肇國、張家銨也批評，這場說明會根本是市府為依法而辦理的過水形式，市府一意孤行決定了政策就要做，完全沒要好好聆聽地方需求。

國民黨議員張彥彤說，樂見台中州廳保留辦公廳舍，讓民眾可以走進文化古蹟裡洽公，拉近古蹟與民眾的距離；另辦公廳舍進駐州廳，讓中西區不會變成「蒸空狀態」，便民也可活絡地方商機。

西區利民里長陳敏祥說，台中州廳過去就是官署，保留辦公廳舍，除讓民眾知道古蹟過去用途，「有人潮就有錢潮」，也有助於活絡地方商機，不至於讓古蹟變成一攤死水。