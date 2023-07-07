虎尾「土豆狂歡日」樂趣多 人人頂著烈日瘋狂拔花生

雲林首創股東契作的虎尾鎮農會，今天在虎尾六房媽祖紅壇旁的花生田，舉辦一場別開生面的「土豆狂歡日」，數百名家長帶著小朋友頂著烈日瘋狂拔花生，一日農夫在田裡笑聲此起彼落，農會總幹事蔡武吉也親自授課，推出一堂最完美的食農教育，也體驗了粒粒皆辛苦的道理。

今年正是吃優質花生的大好時機，蔡武吉說，虎尾農會股東制契作面積已達230公頃，主打「虎霸王」履歷花生，深受好評，今年受天氣之惠，花生品質特別棒，果粒飽滿豐肥又香甜，目前每台斤可賣到40至42元，正是吃優質花生的大好時機。

許多小朋友愛吃花生卻不知花生如何生長出來的，更不知花生是長在地底下，因此，虎尾農會今天特別選在虎尾中溪六房媽祖紅壇旁的花生田，開辦一場「土豆狂歡日」食農教育，由農會總幹事蔡武吉親自授課「從產地到餐桌」，為即將展開的千人拔花生及土豆輕旅行系列活動熱身。

「上開花、下結果」蔡武吉說，「食安教育」日受重視，立法院去年通過食農教育法，更凸顯食農教育的重要，虎尾農會為推動食安，運用集團產區集中管理方式，落實安全用藥用肥，以安全加工程序，既保障食安，也保障農民收益；尤其雲林是國內花生主產地，為下一代推動食農、食安，了解花生種植過程，刻不容緩。

今天數百名家長、小朋友齊聚花生田，每個人頂著烈日瘋狂拔花生，「媽，來幫我，拔不起來啦！」原以為輕鬆吃的土豆，沒想到這麼難拔，小朋友使出渾身力氣，也拔不起一株花生，趕緊向母親求援。

「這顆花生超大，裡頭裝著五顆土豆仁」有小朋友技起的土豆欉，長滿豐肥的果實，大家比大又比多，拔到大土豆的人像挖到寶一樣，笑得滿口開懷，比呷土豆更有趣，大人小孩瘋狂拔花生，從中也學了不少豆知識，收獲良多。