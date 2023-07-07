再增15例台南登革熱達217例 仁德、東區和永康列加強防範

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診15例登革熱確診病例，目前累積病例為217例，其中仁德區新增8例、東區新增5例、永康區新增2例，年齡介於15歲至82歲， 12例是由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現。經疫情調查後，13例與高風險區有關連性，2例感染源調查中。

衛生局今日召開登革熱防治醫療院所聯繫會議，局長蘇世斌表示，台南市現在除仁德區及東區外，另一個需要特別防範的是永康區，因第一型登革病毒感染症狀與感冒或新冠肺炎症狀相似，請所有醫療院所務必提高警覺加強通報，如遇有疑似症狀之就診民眾，請積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情蔓延。考量其他縣市已出現登革熱重症病例，

南區醫療網指揮官柯文謙表示，本次疫情感染對象大多為年長者，而年長者或有慢性病史為登革熱重症的高風險族群，應特別留意是否出現警示徵象，如腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，或出血徵兆，像是皮膚出現紫斑、流鼻血、吐血、解黑便等，應及早介入給予妥適醫療照護。

南區醫療網副指揮官湯宏仁也提醒，近期他觀察許多確診個案的症狀都不明顯，多數社區間的潛伏感染個案可能會先至住家附近的診所就醫，因此基層診所的把關至關重要，請高風險區的診所務必提高警覺加強通報，以利阻斷社區傳播鏈持續蔓延。

東區區公所今日動員高空作業車執行天溝巡查作業，針對高風險里別之天溝、高處積水點進行全面性的巡檢，清除淤積物及預防性投藥，登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，常見的盆栽、容器、帆布、天溝、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓等，許多不起眼的地方往往是隱藏孳生源所在，0.5公分積水也會成為孑孓大溫床，惟有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延。

衛生局持續落實社區孳清，昨日於仁德區、東區及永康區共孳生源清除1370戶，其中陽性戶6戶，發現782個積水容器，7個陽性容器，衛教1002人，開立3張舉發單。