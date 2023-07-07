知名藝術家裝置藝術淪公園廢鐵？南市府：將移至博物館

藝術家楊士毅捐贈給台南市政府「一心一藝專注的光輝」藝術品，原規劃設置在南區水萍塭公園，卻有民眾質疑影響既有民眾運動使用行為，今天會勘後，經市府局處協調後，決定將該藝術品移置國定古蹟山上水道博物館，工務局、文化局承諾在7月底前遷移完畢。

林美燕表示，市府在2月間於水萍塭公園西北側廣場設置圍籬，張貼告示自15日至3月15日將施工一個月，大型貨車運來鐵製的物品，放置在管制區內，直到施工期結束，包含兩座舞台式的基座，高度達三層樓，還有十餘片鏤空的黃色鐵板，平舖地面，完全看不出模樣和用途。

提獲民眾陳情後，林美燕在3月16日辦理會勘，工務局表示為台南美術館的燈箱裝置藝術品「一心一意」，展期結束，暫時存放在水萍塭公園，主持勘查的副市長趙卿惠也認為存放位置不理想，同意遷移。但事隔將近5個月，存放物毫無動靜，民眾抱怨裝置藝術品已變成廢鐵，嚴重擋路，希望盡速移除。

工務局副局長王建雄表示，尚未移除是因為體積龐大，找不到適當的地方；文化局主任祕書林韋旭則說，此裝置藝術涉及藝術家的創作，希望移除後，仍繼續維持既有的功能，確實比較費事。

林美燕強調，此公共藝術品過於龐大，對民眾的休憩安全已構成明顯的威脅，且存放處旁指標大樹的樹枝受損而鋸除，所以絕對不容許繼續存在；經文化局和工務局現場協商後決定移到水道博物館，8日立即執行，7月底即可完成。

據指出，藝術家楊士毅創作的裝置藝術「一心一藝專注的光輝」，為6米高的大型剪紙裝置藝術，於今年初在台南市美術館展出結束後，捐贈給台南市政府，市府接受後，原規劃設置在水萍塭公園，讓公園增添裝置藝術的光彩，讓民眾休閒遊憩時，也可欣賞。