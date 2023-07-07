雲林出口生鮮農產 市占率最高的牛番茄靠這招賣到星國

雲林縣生鮮農產品獲新加坡超市集團青睞，克服冷鏈技術延長保存後，牛番茄、苦瓜、紅蘿蔔等今天封櫃外銷至星國，另水林蕃薯、西螺米、虎霸王花生等加工農產品也一同出貨，突破過往紀錄，縣府農業處近3年來與貿易業者合作外銷，後續還會再依國外上架期程持續出口。

縣長張麗善表示，今年4月縣府至新加坡參加食品展，並參訪超市集團，推銷雲林地產生鮮及加工農產品，當時便引起業者高度興趣，後續洽談合作事宜，順利透過生鮮農產、加工食品外銷牽起緣分。

這次外銷牛番茄是開出「雲林外銷史上第一槍」張麗善指出，台灣夏季高溫經常超過30度，從田間採收到進入包裝產線，如何保存攸關品質，「冷鏈很重要！」此次出口也有賴先進的保存技術，才有辦法打開生鮮農產的一片天。

張麗善透露，今年上半年已出口約200公噸生鮮蔬果，這次突破重圍的牛番茄，儲藏日期一般是3至5天，冷鏈可延長保存10至15天，加上出自牛番茄大廠的農產品，品質穩定，國內市占率逾7成，要銷到國外且與他國相競爭頗具實力，業者也很樂見開拓新路。

牛番茄年產量達8000公噸的展鮮公司，克服冷鏈技術，也提高成本拚外銷，今天在張麗善、貿易業者林延蓉、縣議員李明哲、廖偉晴及雲林縣農會總幹事陳志揚等人見證下，封櫃啟航。