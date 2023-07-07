嘉義縣東石海之夏將登場 6米高企鵝Pingu氣偶現身碼頭

嘉義縣每年最夯「東石海之夏」要來了，8月5、6、12、13日將在東石漁人碼頭熱鬧開唱，今年首次展出6米高的巨型企鵝Pingu，《企鵝家族》超萌的5隻小企鵝也會一同現身，讓大小朋友都能與他們留下可愛合影，每天下午3點至晚上7點都可捕捉Pingu的可愛模樣。

嘉義縣長翁章梁說，東石海之夏邁入第17年，今年除了演唱會外，也規劃一系列親子活動，首次與來自瑞士的黏土逐格動畫《企鵝家族》合作，將超高的6米巨型Pingu氣偶搬到活動現場，一定能吸引民眾合照打卡，連續兩周末在東石漁人碼頭都能捕捉Pingu身影。