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嘉義縣東石海之夏將登場 6米高企鵝Pingu氣偶現身碼頭
嘉義縣每年最夯「東石海之夏」要來了，8月5、6、12、13日將在東石漁人碼頭熱鬧開唱，今年首次展出6米高的巨型企鵝Pingu，《企鵝家族》超萌的5隻小企鵝也會一同現身，讓大小朋友都能與他們留下可愛合影，每天下午3點至晚上7點都可捕捉Pingu的可愛模樣。
嘉義縣長翁章梁說，東石海之夏邁入第17年，今年除了演唱會外，也規劃一系列親子活動，首次與來自瑞士的黏土逐格動畫《企鵝家族》合作，將超高的6米巨型Pingu氣偶搬到活動現場，一定能吸引民眾合照打卡，連續兩周末在東石漁人碼頭都能捕捉Pingu身影。
文化觀光局長徐佩鈴指出，許多家長與孩子都很期待東石海之夏，今年的親子活動內容豐富，除了有Pingu的巨型氣偶，也邀請YOYO家族的大哥哥大姊姊登台帶動跳，還有一系列的親子活動將陸續公佈，可鎖定「東石海之夏」臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網。
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