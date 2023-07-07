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雲林通勤月票初步規畫出爐 縣內通勤月票費用399元內

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣市區公車從2018年開始，凡持用電子票證，且上下車均有正常刷卡紀錄者，皆享無搭乘次數限制免費搭乘，圖為雲林縣長張麗善持電子票證搭乘雲林縣市區公車。圖／本報資料照
雲林縣市區公車從2018年開始，凡持用電子票證，且上下車均有正常刷卡紀錄者，皆享無搭乘次數限制免費搭乘，圖為雲林縣長張麗善持電子票證搭乘雲林縣市區公車。圖／本報資料照

TPASS行政院通勤月票北中南三大生活圈月票方案7月上路，雲林縣今表示，縣內通勤月票方案已有初步規畫，縣內通勤月票費用將在399元內，正在做最後評估跟核算，雲嘉嘉南生活圈月票已在討論合作細節，預計7月底向中央提送計畫、爭取補助，最快有望明年初上路。

雲林縣長張麗善指出，行政院公布「公共運輸月票補助方案」後，縣政府立刻啟動規畫通勤月票方案，現已完成縣內通勤月票規劃方案，其內容包含縣內各式運具（不含國道客運），可滿足民眾通勤交通的需求，降低通勤交通成本。

雲林縣有5站台鐵站點（林內、石榴、斗六、斗南、石龜）、65條公路客運、9條市區客運，其中市區公車從2018年開始，凡持用電子票證，且上下車均有正常刷卡紀錄者，皆享無搭乘次數限制免費搭乘。

雲林縣政府工務處長汪令堯說，雲林縣府對於縣內客運搭乘已有許多優惠方案，接下來透過TPASS通勤月票，更可讓民眾通勤交通成本有感下降，目前縣內通勤月票費用約在199元至399元間，正在做最後的評估跟核算。

另與雲嘉嘉南等縣市多次研議會議討論合作跨區，預計結合多縣市公路客運、市區客運及台鐵等運輸系統，串聯通勤路網，實施票證優惠，相關合作細節仍在討論。

汪令堯表示，雲林地區沒有捷運，主要交通習慣與其他縣市有很大不同，在整合市區客運、公路客運、台鐵、共享自行車（建置中）等各式運具上，需花費較多時間討論方案及補貼金額，預計7月底前提送申請計畫，爭取中央補助，最快明年初可望上路實施。

雲林縣內通勤月票方案已有初步規畫，縣內通勤月票將採199元到399元不等的方案，正在做最後評估跟核算。圖／雲林縣政府提供
雲林縣內通勤月票方案已有初步規畫，縣內通勤月票將採199元到399元不等的方案，正在做最後評估跟核算。圖／雲林縣政府提供

雲林 台鐵 行政院 TPASS 公共運輸

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