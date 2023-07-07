雲林通勤月票初步規畫出爐 縣內通勤月票費用399元內

TPASS行政院通勤月票北中南三大生活圈月票方案7月上路，雲林縣今表示，縣內通勤月票方案已有初步規畫，縣內通勤月票費用將在399元內，正在做最後評估跟核算，雲嘉嘉南生活圈月票已在討論合作細節，預計7月底向中央提送計畫、爭取補助，最快有望明年初上路。

雲林縣長張麗善指出，行政院公布「公共運輸月票補助方案」後，縣政府立刻啟動規畫通勤月票方案，現已完成縣內通勤月票規劃方案，其內容包含縣內各式運具（不含國道客運），可滿足民眾通勤交通的需求，降低通勤交通成本。

雲林縣有5站台鐵站點（林內、石榴、斗六、斗南、石龜）、65條公路客運、9條市區客運，其中市區公車從2018年開始，凡持用電子票證，且上下車均有正常刷卡紀錄者，皆享無搭乘次數限制免費搭乘。

雲林縣政府工務處長汪令堯說，雲林縣府對於縣內客運搭乘已有許多優惠方案，接下來透過TPASS通勤月票，更可讓民眾通勤交通成本有感下降，目前縣內通勤月票費用約在199元至399元間，正在做最後的評估跟核算。

另與雲嘉嘉南等縣市多次研議會議討論合作跨區，預計結合多縣市公路客運、市區客運及台鐵等運輸系統，串聯通勤路網，實施票證優惠，相關合作細節仍在討論。