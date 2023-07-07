台南本土登革熱確診破200例 加強清消屋後溝、工地孳清

台南市迄昨登革熱確診累積病例為203例，市長黃偉哲已下令防疫指揮中心層級提升至一級開設，各局處全面動員投入防疫，積水容器孳生病媒蚊也會加速裁罰程序，並針對屋後溝、地下室等不易清疏區域，要求持續強化孳清、化學防治工作，務必揪出登革熱病媒蚊，絕不容任何死角。此外也要求超前佈署，將新市及新化區納入區域聯防範疇，投入人力與經費，全力圍堵疫情擴散。

環保局表示，部分屋後溝、地下室屬私人土地，不易清淤，市府已動員大量人力前往噴藥、清淤，期能建立防火牆，切斷病媒蚊傳染鏈。另外，施工中的工地查有違規者，必將重罰，市府已組成「工地聯合稽查隊」，由副祕書長邱忠川率領工務局、環保局、勞工局，針對施工中的工地、移工宿舍、工寮等地執行孳清工作稽查，如有違規立即開罰，可連續開罰。此外，針對易形成髒亂點的空地，市府已要求仁德區、東區、永康區公所造冊列管。

環保局表示，政府會做好戶外的防堵，但單靠政府的努力成效有限，化學防治只是因應疫情的緊急手段，落實孳清才是防治登革熱的重中之重，呼籲市民雨後務必巡視家戶內外環境，落實孳生源清除，惟有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延，沒有病媒蚊就沒有登革熱。

衛生局長蘇世斌主任表示，因本市各區皆屬一日生活圈內，請民眾務必要提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑。由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史。

衛生局籲請全市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或上述疑似症狀，且有仁德區、東區及永康區五王里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。