雲林爆首例登革熱後7天 大動作清消、執法不配合就開罰

雲林縣上月底出現首例本土登革熱確診者，至今已過7天，縣府環保局評估，目前正逢孑孓變成成蚊的階段，今天向其他縣市借調藥劑及物品、出動霧砲機組等進駐古坑鄉室內、戶外全面清潔消毒，稽查人員並與社區志工組隊，確認家戶周邊有無積水情形，若發現但勸導3次以上未改善，最高開罰6000元。

雲林縣本土登革熱確診病例累計15例，目前有13例疑似病例，均收治在成大斗六分院、台大雲林分院，張麗善表示，其中5例重症為高齡者，目前暫無生命危險；由於當中有1名確診者居住地在斗六市鎮南里，市公所清潔隊已至鎮南及鄰近古坑的八德、臨頭、梅林等里清消，熱區古坑鄉今天則全面性清消。

雲林縣今天到目前為止無新增確診病例，不過病媒蚊會移動，清消人員日前除在高林、荷苞、東和等社區消毒，今天再擴大至全鄉室內及戶外公共場域，環保局長張喬維指出，經向台中、疾管署借調藥劑及熱煙霧機，加上南亞公司提供助煙劑乙二醇、國軍三六化學兵群派遣29人協助，今共出動6部霧砲機、3部霧砲設備，齊力控制疫情擴散，力拚徹底消除病媒蚊孳生源。

張喬維說，環保局調派15名稽查人員，搭配社區志工檢查家戶周邊是否有積水容器或孳生孑孓之處等，勸導改善無效將取締，依法告發可裁處1200元至6000元，屢勸不聽者函送衛生單位依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元，得按次處罰；拒絕或規避、妨礙登革熱防治工作者，依法最高可處30萬元。