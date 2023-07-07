快訊

研究誠信的哈佛教授論文爆造假 行為科學啟示還能信嗎？

「假面閨蜜」幫好姐妹賣房竟盜領680萬！ 律師：錢沒了界線 魔鬼就出現

天花板驚見「輕盈鬼腳印」伴隨嗷嗷叫聲！本尊從裂縫探頭 網：大半夜會嚇死

特力屋進駐台東 饒慶鈴：可望成為新興生活商圈

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
特力屋進駐台東展店，今天舉行開工動土，可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展。記者尤聰光／攝影
特力屋進駐台東展店，今天舉行開工動土，可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展。記者尤聰光／攝影

知名修繕通路連鎖品牌特力屋進駐台東展店，今天舉行開工動土，縣長饒慶鈴受邀表示，特力屋可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展。

饒慶鈴說，在經濟活動愈趨活絡及民眾追求生活品質下，台東居家市場前景可期，有知名修繕通路連鎖品牌願意進駐展店，可為在地居家服務帶來不一樣的視野。

特力屋是國內最大修繕通路商，幾年前看準台東未來是移居最好的地方，加上觀光旅宿產業發展榮景，居住材料需求增，因而與地區農會合作投資興建展店。

今天開工動土，包括饒慶鈴、特力屋集團總裁何湯雄及地區農會理事長柳碧鴻等人，一同參加典禮。何湯雄表示，台東店將成為該公司第28個大型門市。

特力屋新門市將坐落於市區寶桑路上，基地面積950坪、賣場面積逾500坪，預計明年第一季完工開業，未來並結合即將重建的農會超市大樓，成為市區另一個多元消費去處。

台東 農會 饒慶鈴

延伸閱讀

台東學子暑假下鄉學測量及操作空拍機 月領2.6K

台東新港區漁會慶祝漁民節 饒慶鈴送4千萬大紅包

曾被蔡英文批評落漆 台東運動園區泳池今天開放

遭批配合大陸政治起舞 饒慶鈴反擊陳吉仲：民間認為最不適任部會首長

相關新聞

特力屋進駐台東 饒慶鈴：可望成為新興生活商圈

知名修繕通路連鎖品牌特力屋進駐台東展店，今天舉行開工動土，縣長饒慶鈴受邀表示，特力屋可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周...

台東漁民捕獲魚體內不明生物？ 專家：寄生吸蟲

台東盧姓漁民日前在外海捕獲1尾石喬魚，準備帶回家食用，沒想到在清理魚肚後，在胃裡發現一個從沒見過的生物在蠕動，讓他嚇了一...

台南今起至11日酒駕大執法 若事故還要追究業者責任

台南市自今天起至11日止酒駕大執法，針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度強力取締酒駕違規，市警三分局強...

超萌嘉義火車站地標換新妝去旅行 「沉睡大白熊」身世曝

嘉義火車站前，南華大學傑出校友、插畫藝術家莊信棠，創作的「沉睡大白熊」，成為旅客拍照打卡地標熱點，曾登上日本雅虎新聞，配...

解決嘉義市停車困境 市府向中央爭取5億建停車場

為解決嘉義市長期停車問題，立委王美惠透過前瞻基礎建設計畫，向中央爭取「東區市府北棟地下停車場」、「西區舊公所停車場」建設...

北港溪出海口「養殖黑戶」將獲正名 河川局協助申請養殖許可證

雲林縣、嘉義縣交界的北港溪出海口行水區，數十年來有許多漁民從事養殖，卻因位於行水區一直無法獲得養殖登記證，被視為非法養殖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦