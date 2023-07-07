特力屋進駐台東 饒慶鈴：可望成為新興生活商圈

知名修繕通路連鎖品牌特力屋進駐台東展店，今天舉行開工動土，縣長饒慶鈴受邀表示，特力屋可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展。

饒慶鈴說，在經濟活動愈趨活絡及民眾追求生活品質下，台東居家市場前景可期，有知名修繕通路連鎖品牌願意進駐展店，可為在地居家服務帶來不一樣的視野。

特力屋是國內最大修繕通路商，幾年前看準台東未來是移居最好的地方，加上觀光旅宿產業發展榮景，居住材料需求增，因而與地區農會合作投資興建展店。

今天開工動土，包括饒慶鈴、特力屋集團總裁何湯雄及地區農會理事長柳碧鴻等人，一同參加典禮。何湯雄表示，台東店將成為該公司第28個大型門市。

特力屋新門市將坐落於市區寶桑路上，基地面積950坪、賣場面積逾500坪，預計明年第一季完工開業，未來並結合即將重建的農會超市大樓，成為市區另一個多元消費去處。