快訊

夜店殺警兇手易寶宏服外役監！基層警崩潰「學長白死」：政府都打假球

找NBA球星拍照慘遭保鑣撂倒 小甜甜布蘭妮要求公開道歉！

男子搭法航座位狂飄屎臭味！追問真相後竟是人血＋排泄物

台東漁民捕獲魚體內不明生物？ 專家：寄生吸蟲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東ㄧ位盧姓漁民日前在外海捕獲一隻石喬魚，準備帶回家食用，沒想到在清理魚肚後，在胃裡發現一個從沒見過的生物在蠕動，讓他嚇了一跳，直呼抓到外星生物。圖／漁民提供
台東ㄧ位盧姓漁民日前在外海捕獲一隻石喬魚，準備帶回家食用，沒想到在清理魚肚後，在胃裡發現一個從沒見過的生物在蠕動，讓他嚇了一跳，直呼抓到外星生物。圖／漁民提供

台東盧姓漁民日前在外海捕獲1尾石喬魚，準備帶回家食用，沒想到在清理魚肚後，在胃裡發現一個從沒見過的生物在蠕動，讓他嚇了一跳，直呼抓到外星生物。專家表示，是寄生吸蟲。

嘉義大學生物資源學系助理教授陳宣汶說，這生物體學名為Hirudinella ventricosa，是一種寄生吸蟲，常見於鬼頭刀、石喬及堅魚等魚種腸胃道裡，屬於大型寄生吸蟲，外觀類似水蛭。

盧姓漁民日前出海捕魚，釣獲石喬魚帶回家清理煮來吃，沒想到在清理魚肚時，發現了一個正在蠕動的生物，讓他嚇了一跳。他說，捕魚十幾年，從沒見過這種東西，也不知道魚體是否被感染。

附近鄰居看到這生物體，都直呼像外星生物。陳宣汶表示，很多魚的腸胃道裡面也會出現這種吸蟲，這種吸蟲遍布全世界，並非罕見，國內相關機關研究單位，針對魚體寄生蟲也有進行研究。不過，還是提醒民眾，無論是淡水魚或海水魚都有可能會有寄生蟲，料理魚體務必煮熟，有效去除殺死寄生蟲，即可安心食用。

寄生蟲 漁民 淡水

延伸閱讀

重演福島慘劇？扎波羅熱核電站遭俄軍埋地雷 專家曝最壞狀況

政院推囤房稅2.0打擊閒置空屋 專家估不會有拋售潮

全球均溫連兩天破紀錄！專家：6周內還會再創新高

大巨蛋工安不影響使照進度 李四川曝大聯盟專家本月來

相關新聞

特力屋進駐台東 饒慶鈴：可望成為新興生活商圈

知名修繕通路連鎖品牌特力屋進駐台東展店，今天舉行開工動土，縣長饒慶鈴受邀表示，特力屋可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周...

台東漁民捕獲魚體內不明生物？ 專家：寄生吸蟲

台東盧姓漁民日前在外海捕獲1尾石喬魚，準備帶回家食用，沒想到在清理魚肚後，在胃裡發現一個從沒見過的生物在蠕動，讓他嚇了一...

台南今起至11日酒駕大執法 若事故還要追究業者責任

台南市自今天起至11日止酒駕大執法，針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度強力取締酒駕違規，市警三分局強...

超萌嘉義火車站地標換新妝去旅行 「沉睡大白熊」身世曝

嘉義火車站前，南華大學傑出校友、插畫藝術家莊信棠，創作的「沉睡大白熊」，成為旅客拍照打卡地標熱點，曾登上日本雅虎新聞，配...

解決嘉義市停車困境 市府向中央爭取5億建停車場

為解決嘉義市長期停車問題，立委王美惠透過前瞻基礎建設計畫，向中央爭取「東區市府北棟地下停車場」、「西區舊公所停車場」建設...

北港溪出海口「養殖黑戶」將獲正名 河川局協助申請養殖許可證

雲林縣、嘉義縣交界的北港溪出海口行水區，數十年來有許多漁民從事養殖，卻因位於行水區一直無法獲得養殖登記證，被視為非法養殖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦