台東漁民捕獲魚體內不明生物？ 專家：寄生吸蟲

台東盧姓漁民日前在外海捕獲1尾石喬魚，準備帶回家食用，沒想到在清理魚肚後，在胃裡發現一個從沒見過的生物在蠕動，讓他嚇了一跳，直呼抓到外星生物。專家表示，是寄生吸蟲。

嘉義大學生物資源學系助理教授陳宣汶說，這生物體學名為Hirudinella ventricosa，是一種寄生吸蟲，常見於鬼頭刀、石喬及堅魚等魚種腸胃道裡，屬於大型寄生吸蟲，外觀類似水蛭。

盧姓漁民日前出海捕魚，釣獲石喬魚帶回家清理煮來吃，沒想到在清理魚肚時，發現了一個正在蠕動的生物，讓他嚇了一跳。他說，捕魚十幾年，從沒見過這種東西，也不知道魚體是否被感染。

附近鄰居看到這生物體，都直呼像外星生物。陳宣汶表示，很多魚的腸胃道裡面也會出現這種吸蟲，這種吸蟲遍布全世界，並非罕見，國內相關機關研究單位，針對魚體寄生蟲也有進行研究。不過，還是提醒民眾，無論是淡水魚或海水魚都有可能會有寄生蟲，料理魚體務必煮熟，有效去除殺死寄生蟲，即可安心食用。