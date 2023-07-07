超萌嘉義火車站地標換新妝去旅行 「沉睡大白熊」身世曝
嘉義火車站前，南華大學傑出校友、插畫藝術家莊信棠，創作的「沉睡大白熊」，成為旅客拍照打卡地標熱點，曾登上日本雅虎新聞，配合古蹟車站減法美學整修啟用，疫情解封暑假，莊信棠將大白熊換新妝，放置4個電動公車模型，色彩繽紛，煥然一新，超萌造型吸睛。
2019年市府迎接管樂節、耶誕節、元旦及新年，向莊信棠商借得，3公尺高、用ＦＲＰ（玻璃纖維）製成「沉睡大白熊」裝置藝術，佇立火車站前成新亮點與新地標，過往旅客讚嘆「太萌了」，隨著節慶、主題活動，大白熊換新妝。
莊信棠說，這次接受市府委託執行大白熊換新妝，配合古蹟車站整修、夜間燈光改善，移除大白熊旁花草盆栽，換成木板材質色彩繽紛的4輛電動公車模型，迎合低碳永續旅行。
莊信棠創作大白熊申請商標著作權，外界以大白熊形貌樣態，通稱「沉睡大白熊」，事實上，大白熊出自莊信棠以環保主題，出版的繪本「呀！沒水了」，沉睡大白熊是北極熊家族的孩子，名字叫「奇奇」，熊家族圍巾有不同特色。
大白熊造型，隨節慶主題不同變化，七夕情人節換裝啾咪口罩放閃，換上可愛紅腮幫還配上2顆小虎牙的「萌鬼口罩」造型；迎接國慶連假，變裝換上限定「國旗口罩」迎賓；疫情期間「口罩戴好戴滿」。
嘉義人莊信棠（SMART），南華大學美學與藝術管理研究所（現為視覺藝術與設計學系碩士班)畢業校友，設計嘉義火車站前大白熊、北門驛沉睡森林主題公園、新北市時尚巴士、嘉市幸福巴士、宣信國小立體插畫等，榮獲南華大學第十屆傑出校友（藝術體育類）。
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