台南登革熱破200例 永康3新病例找不到傳染源憂恐「暴風式」成長

台南市今天新增13例的登革熱確診病例，累積達到203例，由於昨天確診的永康區3個病例，仍未找出感染源，而且附近有多處大型市場，永康區又是全市人口最多的行政區，疫情一旦爆發病例可能會「暴風式」成長，永康區公所緊急在永康五王里里民育樂中心成立前進指揮所，全力動員孳清與噴藥，希望能控制住疫情。

登革熱防治中心指出，台南市截止今日下午3點，經疾病管制署確認新增13例登革熱病例，其中東區新增7例、仁德區新增5例、安南區新增1例，年齡介於11歲至80歲，11例是由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現，13例經疫情調查後均與仁德及東區的疫情熱區有居住或活動的關聯性。

中心表示，目前新增的防疫重點在永康五王里，昨天當地新增3個病例，到目前為止尚未發現感染源，患者似乎也未前往仁德與東區的熱區，擔心可能有新的傳染源，由於附近有五王市場、尚青黃昏市場及兵仔市場，人群眾多，一旦疫情散開來可能病例會風暴式成長。

區公所與防治中心人員昨天立刻進駐五王里里民育樂中心，並由副區長坐鎮，動員志工、防疫人員百餘人次，並請40名化學兵支援，全力清除孳生源與噴藥，共調查當地780戶，發現81個積水容器，其中陽性戶10戶、11個陽性容器，衛教368人次。同時並請五王市場在休市後，配合清理環境。

市府表示，另為鼓勵民眾踴躍清除家戶內積水容器， 將在7月8日於永康區永仁高中辦理容器兌換活動，希望減少積水容器。

而其他熱區也持續孳清，防治中心表示，昨日在仁德區、東區及安南區共孳生源清除1539戶，發現264個積水容器，其中陽性戶7戶，10個陽性容器，衛教894人，開立7張舉發單。另為能積極找出潛在病例，7月6日至9日持續設置擴大採檢站，地點位於成功里活動中心(仁德區成功里保華路245號)，服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。

而因應永康區出現感染源不明之確診病例，7月7日早上8:30至11:30；下午2:00至8:00，及7月8日至7月9日早上8:30至11:30；下午2:00至5:00，於五王里里民育樂中心(永康區五福街71號)新開設擴大採檢站。