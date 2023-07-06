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台南這活動連辦12年 今年3000碗芒果冰讓民眾「吃免驚」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
今年芒果盛產，台南市議員蔡育輝連續12年舉辦活動替農民行銷，今年將準備至少3000碗芒果冰讓民眾免費品嘗。記者莊曜聰／攝影
今年芒果盛產，台南市議員蔡育輝連續12年舉辦活動替農民行銷，今年將準備至少3000碗芒果冰讓民眾免費品嘗。記者莊曜聰／攝影

全台芒果最大產區在台南，現在正值產季，今年又遇上盛產，相關行銷推廣活動多，台南市議員蔡育輝與台南市農產品促銷協會合作，7日上午10時將在新營區民治議會舉辦「芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動」，蔡育輝說，這項活動已經連辦12年，每年都吸引至少2000人參加，今年更是動員近200位工作人員，至少將準備3000碗芒果冰讓民眾「吃通海」。

台南市種植改良種芒果面積約6900多公頃，今年產量預估可達到8萬9000公噸，包括南化、楠西、玉井、官田、大內等地都是主要產地，雖然一度受到缺水影響，出現部分小果情形，但產量增加，且口感、香氣、品質更勝往年，值得民眾一嘗。

蔡育輝說，為協助農民行銷芒果，縣市合併後他就開始舉辦相關活動，目前已經邁入第12年，參加的民眾相當踴躍，他戲稱「比市府某些活動人氣更旺」，今年遇上芒果盛產，於是增加採購數量，並徵求200位工作人員，分成3條生產線製作現切芒果冰，預計至少端出3000碗芒果冰，讓參與的民眾消消暑氣。

活動當天，民眾可前來民治議會排隊，竟能以免費兌換券換取芒果冰，一人最多兌換兩碗；另外也舉辦吃芒果冰比賽，男女分組，選手吃一碗芒果冰，以時間較短者取前5名，第一名可獲等值3000元的禮品、第二名可拿等值2000元禮品、第三名可獲等值1000元的禮品；第四名和第五名則有等值500元的禮品；參加獎則可拿到等值100元的禮品。

台南市新營區民治議會明天上午將舉辦芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動，請民眾大啖當季芒果。記者莊曜聰／攝影
台南市新營區民治議會明天上午將舉辦芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動，請民眾大啖當季芒果。記者莊曜聰／攝影

芒果 台南 冰品

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