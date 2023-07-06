台南這活動連辦12年 今年3000碗芒果冰讓民眾「吃免驚」

全台芒果最大產區在台南，現在正值產季，今年又遇上盛產，相關行銷推廣活動多，台南市議員蔡育輝與台南市農產品促銷協會合作，7日上午10時將在新營區民治議會舉辦「芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動」，蔡育輝說，這項活動已經連辦12年，每年都吸引至少2000人參加，今年更是動員近200位工作人員，至少將準備3000碗芒果冰讓民眾「吃通海」。

台南市種植改良種芒果面積約6900多公頃，今年產量預估可達到8萬9000公噸，包括南化、楠西、玉井、官田、大內等地都是主要產地，雖然一度受到缺水影響，出現部分小果情形，但產量增加，且口感、香氣、品質更勝往年，值得民眾一嘗。

蔡育輝說，為協助農民行銷芒果，縣市合併後他就開始舉辦相關活動，目前已經邁入第12年，參加的民眾相當踴躍，他戲稱「比市府某些活動人氣更旺」，今年遇上芒果盛產，於是增加採購數量，並徵求200位工作人員，分成3條生產線製作現切芒果冰，預計至少端出3000碗芒果冰，讓參與的民眾消消暑氣。