台南這活動連辦12年 今年3000碗芒果冰讓民眾「吃免驚」
全台芒果最大產區在台南，現在正值產季，今年又遇上盛產，相關行銷推廣活動多，台南市議員蔡育輝與台南市農產品促銷協會合作，7日上午10時將在新營區民治議會舉辦「芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動」，蔡育輝說，這項活動已經連辦12年，每年都吸引至少2000人參加，今年更是動員近200位工作人員，至少將準備3000碗芒果冰讓民眾「吃通海」。
台南市種植改良種芒果面積約6900多公頃，今年產量預估可達到8萬9000公噸，包括南化、楠西、玉井、官田、大內等地都是主要產地，雖然一度受到缺水影響，出現部分小果情形，但產量增加，且口感、香氣、品質更勝往年，值得民眾一嘗。
蔡育輝說，為協助農民行銷芒果，縣市合併後他就開始舉辦相關活動，目前已經邁入第12年，參加的民眾相當踴躍，他戲稱「比市府某些活動人氣更旺」，今年遇上芒果盛產，於是增加採購數量，並徵求200位工作人員，分成3條生產線製作現切芒果冰，預計至少端出3000碗芒果冰，讓參與的民眾消消暑氣。
活動當天，民眾可前來民治議會排隊，竟能以免費兌換券換取芒果冰，一人最多兌換兩碗；另外也舉辦吃芒果冰比賽，男女分組，選手吃一碗芒果冰，以時間較短者取前5名，第一名可獲等值3000元的禮品、第二名可拿等值2000元禮品、第三名可獲等值1000元的禮品；第四名和第五名則有等值500元的禮品；參加獎則可拿到等值100元的禮品。
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