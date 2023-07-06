迎台南400 邀學子變身觀光種子大使說台南的故事

迎接「台南400」，台南市政府今天宣布推出「觀光種子大使推動計畫」，涵蓋觀光種子大使培訓、「台南400」影片邀請卡創作、外國人體驗台南影片徵件，以多元視角推廣台南魅力。

台南市府今天發布新聞稿指出，「台南400」觀光種子大使推動計畫，由市府及私立崑山科技大學合作執行，廣邀台南年輕學子成為觀光種子大使，透過社群媒體、網路宣傳、旅遊影片等，推廣台南旅遊特色，傳遞台南的美給更多人。

市府觀光旅遊局表示，「台南400」觀光種子大使推動計畫，涵蓋觀光種子大使培訓、「台南400」影片邀請卡創作、外國人體驗台南影片徵件等，讓年輕世代發揮創意才華，詮釋台南的故事。

「台南400」觀光種子大使推動計畫中，外國人影片徵件是邀請在台南居住或曾來台南旅遊的外國人分享台南體驗；影片邀請卡創作為年輕學子提供展現才華的平台，邀請國人到台南旅遊；觀光種子大使培訓是讓學員接受專業課程培訓，推廣台南觀光資源及特色。

市府希望透過「台南400」觀光種子大使推動計畫，讓觀光種子大使成為台南旅遊代言人，以社交媒體及網絡平台分享台南旅遊經驗及故事，吸引更多人探索台南。