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北港溪出海口「養殖黑戶」將獲正名 河川局協助申請養殖許可證

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
魚塭業者感謝立委和政府協助讓他們將可取得合法養殖許可。記者蔡維斌／攝影
魚塭業者感謝立委和政府協助讓他們將可取得合法養殖許可。記者蔡維斌／攝影

雲林縣、嘉義縣交界的北港溪出海口行水區，數十年來有許多漁民從事養殖，卻因位於行水區一直無法獲得養殖登記證，被視為非法養殖，經立委蘇治芬蔡易餘聯合爭取，水利署在兼顧溪流安全下，同意輔導申請養殖許可，使數十年來「養殖黑戶」將獲得正名，可獲各種保障，今天兩立委召開說明會，業者感謝終可獲得合法養殖。

位於北港溪松山大橋以西出海口段南、北兩側河床區，含蓋嘉義縣六腳、東石及雲林口湖、水林等鄉鎮，經第5河川局初步完成調查，全長約1公里750公頃，魚塭主要分布在雲林和嘉義3個區塊共約127公頃，其中符合申請合法條件約占9成112多公頃。

五河局長吳明華表示，行水區魚塭原規定距堤防80公尺、橋樑500公尺禁設魚塭，因國內行水區闢築魚塭情況普遍，經修法後102年以前的舊魚塭不在此限，距離堤防只需20公尺即可，所以未來會協助業者申請合法養殖許可，且經兩立委爭取，包含水理分析和管理技術簽證等繁瑣手續，將由河川局代為辦理。

吳明華指出，河川局預定明年3月完成調查規畫，未來將依未登錄地、國有地、私有地符合法規的魚塭，協助申辦各種手續，國有地則也由國有財產署放租，再向水資源局和縣政府申請合法養殖許可。

林姓養殖業者等多人說，他們許多私有的魚塭原都在堤防外，係因堤線外移約百公尺，使他們魚塭變成在行水區內，世代漁養均無法取得養殖登記，既無法申請用電，每遇風災洪水沖毀還得偷偷修復魚塭像是「偷養的」，有的占墾公地的業者還屢遭控告，苦不堪言，感謝讓他們擺脫數十年來「養殖黑戶」之苦。

立委蘇治芬、蔡易餘說，行水區改變造成私有魚塭變成非法養殖，對世代開墾經營的業者而言實不公平，如今得以正名，不僅可申請合法用電、水權，一旦遭受天災洪氾也可獲得補助復耕，甚至可參加農漁保，擁有更多保障，未來包括八掌溪等河川也將依法比照辦理。

數十年來一直無法取得合法養殖許可的雲、嘉交界北港溪出海口廣大魚塭區，經爭取後終可擺脫養殖黑戶之名，今天說明會業者期待政府盡速協助讓他們正名。記者蔡維斌／攝影
數十年來一直無法取得合法養殖許可的雲、嘉交界北港溪出海口廣大魚塭區，經爭取後終可擺脫養殖黑戶之名，今天說明會業者期待政府盡速協助讓他們正名。記者蔡維斌／攝影
數十年來一直無法取得合法養殖許可的雲、嘉交界北港溪出海口廣大魚塭區，經爭取後終可擺脫養殖黑戶之名。記者蔡維斌／攝影
數十年來一直無法取得合法養殖許可的雲、嘉交界北港溪出海口廣大魚塭區，經爭取後終可擺脫養殖黑戶之名。記者蔡維斌／攝影
立委蔡易餘和蘇治芬在北港溪出海口舉行輔導申請合法養殖說明會，業者期待政府盡速協助讓他們魚塭獲得正名。記者蔡維斌／攝影
立委蔡易餘和蘇治芬在北港溪出海口舉行輔導申請合法養殖說明會，業者期待政府盡速協助讓他們魚塭獲得正名。記者蔡維斌／攝影
數十年來一直無法取得合法養殖許可的雲、嘉交界北港溪出海口廣大魚塭區，經爭取後終可擺脫養殖黑戶之名，今天說明會業者期待政府盡速協助讓他們正名。記者蔡維斌／攝影
數十年來一直無法取得合法養殖許可的雲、嘉交界北港溪出海口廣大魚塭區，經爭取後終可擺脫養殖黑戶之名，今天說明會業者期待政府盡速協助讓他們正名。記者蔡維斌／攝影

嘉義 雲林 蔡易餘 蘇治芬

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