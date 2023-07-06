北港溪出海口「養殖黑戶」將獲正名 河川局協助申請養殖許可證

雲林縣、嘉義縣交界的北港溪出海口行水區，數十年來有許多漁民從事養殖，卻因位於行水區一直無法獲得養殖登記證，被視為非法養殖，經立委蘇治芬、蔡易餘聯合爭取，水利署在兼顧溪流安全下，同意輔導申請養殖許可，使數十年來「養殖黑戶」將獲得正名，可獲各種保障，今天兩立委召開說明會，業者感謝終可獲得合法養殖。

位於北港溪松山大橋以西出海口段南、北兩側河床區，含蓋嘉義縣六腳、東石及雲林口湖、水林等鄉鎮，經第5河川局初步完成調查，全長約1公里750公頃，魚塭主要分布在雲林和嘉義3個區塊共約127公頃，其中符合申請合法條件約占9成112多公頃。

五河局長吳明華表示，行水區魚塭原規定距堤防80公尺、橋樑500公尺禁設魚塭，因國內行水區闢築魚塭情況普遍，經修法後102年以前的舊魚塭不在此限，距離堤防只需20公尺即可，所以未來會協助業者申請合法養殖許可，且經兩立委爭取，包含水理分析和管理技術簽證等繁瑣手續，將由河川局代為辦理。

吳明華指出，河川局預定明年3月完成調查規畫，未來將依未登錄地、國有地、私有地符合法規的魚塭，協助申辦各種手續，國有地則也由國有財產署放租，再向水資源局和縣政府申請合法養殖許可。

林姓養殖業者等多人說，他們許多私有的魚塭原都在堤防外，係因堤線外移約百公尺，使他們魚塭變成在行水區內，世代漁養均無法取得養殖登記，既無法申請用電，每遇風災洪水沖毀還得偷偷修復魚塭像是「偷養的」，有的占墾公地的業者還屢遭控告，苦不堪言，感謝讓他們擺脫數十年來「養殖黑戶」之苦。