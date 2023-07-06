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推動文化觀光 台南市文化局、台史博簽約典藏交流合作

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市文化局長謝仕洲下午與台灣歷史博物館館長張隆志，代表雙方簽署合作備忘錄。記者周宗禎／攝影
台南市文化局長謝仕洲下午與台灣歷史博物館館長張隆志，代表雙方簽署合作備忘錄。記者周宗禎／攝影

台南文化局長謝仕洲下午與台灣歷史博物館館長張隆志，代表雙方簽署合作備忘錄，要建立專業交流機制，強化研究與公眾参與互動，已策畫近日合作舉辦「韓內科」等一系列特展。

謝式淵表示，雙方將先從合辦展覽開始，進而針對文物典藏與圖書展覽合作。張隆志表示，台史博物館8月將試辦接駁車服務，增加民眾文化參訪便利。

雙方這次簽約合作3年，主要針對「推動國際文化交流促進文化觀光」、「深化研究典藏及展示專業合作」、「整合教育推廣，提升城市文化參與」、「產製原創文化內容，擴大文化影響力」與「其他博物馆專業合作事項」五大面向。市府期望與國家級專業博物館文化資源共享和業務交流，讓市立博物館在文化保存、硏究等獲得專業協助，「將台南獨有的文化魅力推向國際」。

謝仕淵表示，文化局自台史博開館即在典藏研究、展覽資源與學術出版等密切合作，包括《臺灣史料集成：荷蘭國家檔案館資料巢編》與《熱蘭遮城日誌》重譯及出版計畫。「市立博物館」去年10月成立，統轄市內左鎮化石園區、山上花園水道博物館與噍吧咋事件紀念園區，期望逐步強化整合專業博物館與地方文化館管理營運及資源。

謝式淵說，雙方已接洽一段時間，彼此間交流互補，他在台史博工作超過10年，了解雙方合作議題，台史博擅長典藏、田野調查研究。希望「台南研究」、教育活動更進一步合作。

張隆志說，台史博以打造多元對話場域、公民社會能動性與形塑文化多樣性為目標，與南市文化局合作，不僅強化中央及地方博物館資源整合，將文化保存、研究、推廣及教育展演等業務，朝專業化發展進一步推進，藉各式活動串聯達到「共榮共好」目的。

台南市文化局長謝仕洲下午與台灣歷史博物館館長張隆志，代表雙方簽署合作備忘錄。記者周宗禎／攝影
台南市文化局長謝仕洲下午與台灣歷史博物館館長張隆志，代表雙方簽署合作備忘錄。記者周宗禎／攝影

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