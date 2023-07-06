快訊

李玟站上奧斯卡的那天...外媒怎麼報導CoCo Lee的訃聞？

歐洲觀光的疑惑雕像：大象身上為何背著一座塔？

高溫熱爆…板橋文聖街一帶下午突停電 共影響3013戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南小小策展人護台江 期待海佃路紅樹林公車站能實現

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
培育小小台江策展人，台南市台江流域專題研究人文營登場，首度以台江文化路徑及歷史現場為環境藝術策展場域。記者鄭惠仁／攝影
培育小小台江策展人，台南市台江流域專題研究人文營登場，首度以台江文化路徑及歷史現場為環境藝術策展場域。記者鄭惠仁／攝影

台南台江流域專題研究人文營登場，首度以台江文化路徑及歷史現場為環境藝術策展場域，昨天溯台江十六寮文化路徑，今天是專題實作，學生分別完成「山海圳國家綠道治癒之路」、「此地有蟹」、「海佃路紅樹林公車站」、「環頸雉公園及單車道」等4件台江環境藝術策展規畫。

台南社大台江分校表示，2023年台江流域專題研究人文營，有水水長安、小台江及少年台江等台江流域學校親師生參與，適逢台江建庄2百年，培育小小台江策展人，親師生們特別以台江文化路徑及歷史現場空間設計為主題，實地沿著台江古道，踏溯「開江紀」、「棲身港灣」13處環境藝術展場及作品。

今天由開江紀策展人邱國峻，指導大家學習如何策展的方法，促成專業藝術家與台江小小策展人對話，希望能夠向下培育出更多的小小策展人。師生共同倡議以台江流域環境為主題，結合小小策展人培育及藝術家，以公民藝術來策辦台江雙年展，讓更多人認識台江歷史文化及環境之美。

十三佃耆老鄭新讚指出，今年的台江流域社會人文營，看到邱國峻老師指導台江子弟策展的方法，這是很棒的教育；而執行長吳茂成帶領學生認識台江地理變遷，從地圖到實際踏溯台江開江紀與棲身港灣共創作品，非常有意義，呼籲鄉親一起來看見台江。

老師翁育民認為，以台江文化路徑及歷史現場策展，能重新思考人和環境的對話可以是什麼樣的形態，過往可能是用攝影方式，但聽完邱國峻的演講，發現精神層面的事物，可以有更多方式去呈現，也發現過去所經歷的能影響呈現的樣貌，令人對環境有了不同的省思。

學生李沅澈及吳沛靜表示，小台江水手群共同策畫「此地有蟹」環境藝術展，理念是學校門前的珍古德涼亭可乘涼、也可划船，更可以看見招潮蟹，希望在這裡設置「此地有蟹」招潮蟹藝術作品，呼籲大家守護招潮蟹。

盧世錞與袁禎珛設計「海佃路紅樹林公車站牌」，希望串連海佃路等台江文化路徑，串連百年小學海東國小、山海圳治癒之路與此地有蟹環境藝術策展，讓大家了解台江歷史文化與紅樹林生態，行銷台江家鄉，期待「海佃路紅樹林公車站」能實現。

培育小小台江策展人台南市台江流域專題研究人文營登場，首度以台江文化路徑及歷史現場為環境藝術策展場域。記者鄭惠仁／攝影
培育小小台江策展人台南市台江流域專題研究人文營登場，首度以台江文化路徑及歷史現場為環境藝術策展場域。記者鄭惠仁／攝影

台江 公車 台南

延伸閱讀

桃身障生比例增加 元智師生規畫美學課程帶生發揮創意

對鮮肉公車司機一見鍾情 女子公車站大膽留言示愛

藝術家瀰力村男畫作在佳士得拍賣 返鄉蓋屏東最北美術館

瑞芳育化藝術夏令營開幕 培育孩子對舞蹈藝術興趣

相關新聞

雲林登革熱確診累計15例 其中1例不在「熱區」原因曝光

雲林縣本土登革熱確診個案昨天突增8例，目前累計15例，今天雖暫無新增個案，縣長張麗善強調，防疫仍不可鬆懈，尤其古坑鄉東和...

北港溪出海口「養殖黑戶」將獲正名 河川局協助申請養殖許可證

雲林縣、嘉義縣交界的北港溪出海口行水區，數十年來有許多漁民從事養殖，卻因位於行水區一直無法獲得養殖登記證，被視為非法養殖...

推動文化觀光 台南市文化局、台史博簽約典藏交流合作

台南市文化局長謝仕洲下午與台灣歷史博物館館長張隆志，代表雙方簽署合作備忘錄，要建立專業交流機制，強化研究與公眾参與互動，...

台南小小策展人護台江 期待海佃路紅樹林公車站能實現

台南市台江流域專題題研究人文營登場，首度以台江文化路徑及歷史現場為環境藝術策展場域，昨天溯台江十六寮文化路徑，今天是專題...

台南拚首條捷運動工 第1期藍線綜規交通部今開會審議

台南捷運第一期藍線進度持續向前邁進，交通部今天召開委員會審查第一期藍線綜合規畫，由交通部政務次長胡湘麟主持，會中邀集專家...

校園防疫無假期 台南暑假防疫總動員啟動

為對抗登革熱疫情，南市學校總動員，國中小已全面完成校園環境清理及暑期防疫人力整備工作，教育局長鄭新輝今至崇學國小視察，帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦