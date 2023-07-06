台南小小策展人護台江 期待海佃路紅樹林公車站能實現

台南市台江流域專題研究人文營登場，首度以台江文化路徑及歷史現場為環境藝術策展場域，昨天溯台江十六寮文化路徑，今天是專題實作，學生分別完成「山海圳國家綠道治癒之路」、「此地有蟹」、「海佃路紅樹林公車站」、「環頸雉公園及單車道」等4件台江環境藝術策展規畫。

台南社大台江分校表示，2023年台江流域專題研究人文營，有水水長安、小台江及少年台江等台江流域學校親師生參與，適逢台江建庄2百年，培育小小台江策展人，親師生們特別以台江文化路徑及歷史現場空間設計為主題，實地沿著台江古道，踏溯「開江紀」、「棲身港灣」13處環境藝術展場及作品。

今天由開江紀策展人邱國峻，指導大家學習如何策展的方法，促成專業藝術家與台江小小策展人對話，希望能夠向下培育出更多的小小策展人。師生共同倡議以台江流域環境為主題，結合小小策展人培育及藝術家，以公民藝術來策辦台江雙年展，讓更多人認識台江歷史文化及環境之美。

十三佃耆老鄭新讚指出，今年的台江流域社會人文營，看到邱國峻老師指導台江子弟策展的方法，這是很棒的教育；而執行長吳茂成帶領學生認識台江地理變遷，從地圖到實際踏溯台江開江紀與棲身港灣共創作品，非常有意義，呼籲鄉親一起來看見台江。

老師翁育民認為，以台江文化路徑及歷史現場策展，能重新思考人和環境的對話可以是什麼樣的形態，過往可能是用攝影方式，但聽完邱國峻的演講，發現精神層面的事物，可以有更多方式去呈現，也發現過去所經歷的能影響呈現的樣貌，令人對環境有了不同的省思。

學生李沅澈及吳沛靜表示，小台江水手群共同策畫「此地有蟹」環境藝術展，理念是學校門前的珍古德涼亭可乘涼、也可划船，更可以看見招潮蟹，希望在這裡設置「此地有蟹」招潮蟹藝術作品，呼籲大家守護招潮蟹。