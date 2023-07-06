台南拚首條捷運動工 第1期藍線綜規交通部今開會審議

台南捷運第一期藍線進度持續向前邁進，交通部今天召開委員會審查第一期藍線綜合規畫，由交通部政務次長胡湘麟主持，會中邀集專家學者及相關部會包括行政院交通環境資源處、主計總處、國家發展委員會、公共工程委員會、財政部與內政部等機關共同與會，委員會請市府再檢討經費分攤合理性，並依與會各委員及單位意見修正報告書後送交通部再審。

台南市政府今天由副市長趙卿惠代表市長率市府團隊參加，會中完整報告第一期藍線推動必要性、場站規畫、運量預測、營運計畫、經濟效益評估與財務計畫等內容，並對系統型式擇定、建設經費差異以及與永康鐵路地下化計畫整合等重大議題充分討論溝通。

市長黃偉哲表示，捷運第一期藍線連結優先路網藍線延伸線、紅線與綠線，為串聯府城生活圈、沙崙綠能科學城、台南科學園區及高雄市的主要骨幹，也是南市捷運藍圖中進度最快的路線，由衷感謝交通部委員會的支持，會中各委員的建議事項將責成交通局盡速確實修正再送審，以爭取進入下一階段行政院審查，加速捷運建設腳步，進一步打造以人為本的交通環境，以符合台南市民期待。

交通局長王銘德表示，第一期藍線串聯本市永康區、東區及仁德等發展核心區，沿線行經奇美醫院、台鐵大橋站、台南高工、兵仔市場、平實轉運站、南紡購物中心、巴克禮公園、文化中心及仁德轉運站等重要節點，全線長度約8.39公里，共設置11座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統進行規劃，計畫所需建設經費為392.56億，市府爭取2023年獲中央核定並以2026年開工為目標，可望全線6年完工，完工後將提供市民就醫、通勤、購物及商業活動等服務，並配合整體都市發展創造健康、樂活、藝文、休閒及便捷的生活廊帶。