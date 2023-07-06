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嘉義和聯境金虎爺會7月15日熱鬧遶境 贈20萬消費券做公益

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義和聯境金虎爺會創會10周年，捐20萬元消費券，邀請邊緣戶家庭等參與盛會，由里長代表接受。記者李宗祐／攝影
嘉義和聯境金虎爺會創會10周年，捐20萬元消費券，邀請邊緣戶家庭等參與盛會，由里長代表接受。記者李宗祐／攝影

嘉義和聯境金虎爺會創會10周年慶，將於7月15日前往新港奉天宮、新港金虎爺總會謁祖進香，並在嘉義市區盛大舉辦遶境活動，預計超過50個團體，上萬名信徒參與；當日於嘉義市區設上百攤位，提供香客、團體消費各種美味小吃、飲品。金虎爺會今天捐贈20萬元消費券給弱勢團體做公益，邀請參觀民俗活動、享用美食小吃。

嘉義和聯境金虎爺會榮譽會長洪斐昭表示，欣逢創會10周年，參與文化季的陣頭與民俗藝術團體預計超過50個團體，加上來自全國各分會的贊壇與贊炮，參與人數至少上萬人，是近年來嘉義市區少見的盛大宗教活動，歡迎全國民眾一起來嘉見證金虎爺文化的歷史紀錄。

為讓弱勢團體也能感受到民俗傳統活動熱鬧氛圍，金虎爺會捐贈攤販消費券20萬元給嘉義市弱勢團體及邊緣戶家庭做公益，邀請參觀陣頭與民俗技藝外，可以憑券消費各類小吃、美食。

金虎爺會今天下午在市議員黃思婷服務處捐贈20萬消費券，共有11個弱勢團體及里長代表接受捐贈。

嘉義和聯境金虎爺會創會10周年，今年擴大舉辦慶祝活動，並捐20萬元消費券做公益邀請弱勢團體參與盛會。記者李宗祐／攝影
嘉義和聯境金虎爺會創會10周年，今年擴大舉辦慶祝活動，並捐20萬元消費券做公益邀請弱勢團體參與盛會。記者李宗祐／攝影

嘉義 小吃 消費券 遶境 新港奉天宮

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