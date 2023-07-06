嘉義縣健康促進獲全國特優 得獎學校分享獲獎秘訣

嘉義縣今年獲評健康促進全國特優，是唯一非六都得獎縣市，共有10所學校獲全國績優，縣長翁章梁今天頒獎表揚；另，大南國小學生林杰勳創作繪本「蛀牙星人來了」，獲藝文競賽繪本創作特優，插圖風格活潑有趣，成矚目焦點。

大南國小學生林杰勳創作繪本「蛀牙星人來了」，今年獲藝文競賽繪本創作特優。林杰勳說，他的繪本故事「以小女生當主角，因為不愛刷牙，所以牙齒被蛀牙星人占領……」，生動可愛的插畫風格，配上活潑有趣講解，讓現場大人忍不住稱讚太棒了。

教育處指出，今年有7所學校獲前後測成效評價成果績優，包括和興國小特優，竹村國小、興中國小、新埤國小、景山國小及朴子國中獲優良，東榮國小獲佳作；景山國小、興中國小、竹村國小分別推動視力保健、口腔保健，健康體位等議題各獲特優。

興中國小護理師詹令后說，學校推動「無水潔牙」，老師帶領學生在座位上刷牙，不漱口讓氟化物留在牙齒表面，更能保護牙齒；另，現在國小入學齲齒率太高，校長黎萬元擔任領頭羊帶老師們走入社區，和6所幼兒園結盟，從小開始重視牙齒健康。

此外，興中國小特別提供弱勢家庭孩子牙齒保健資源，協助口腔檢查及治療，讓牙齒不健康的孩子開懷大笑、重拾信心，也讓曾有許多齲齒的學生擔任潔牙大使，代表班上參加潔牙比賽榮獲6年級第1名，讓學生自助又助人、找到自信。

景山國小校長龍懷成說，視力保健要從生活中落實，學生待在學校時間有限，更重要的是培養學生良好生活習慣，像是使用電腦、平板等3C教學時，每30分鐘就會休息10分鐘，也鼓勵學生下課時間戶外活動，每天最少2小時，每年矯正率都達100%。