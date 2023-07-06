校園防疫無假期 台南暑假防疫總動員啟動

為對抗登革熱疫情，南市學校總動員，國中小已全面完成校園環境清理及暑期防疫人力整備工作，教育局長鄭新輝今至崇學國小視察，帶隊巡檢水溝、陰井等校園防治熱點，並轉達市長指示「防疫無假期」的政策目標，宣示校園防疫全面啟動。

市長黃偉哲表示，學生雖然放暑假，但防疫工作沒有假期，動手徹底清除室內外積水容器，落實孳生源清除工作，才能有效防止疫情蔓延。期許學校與社區攜手聯防，共同鞏固「防蚊牆」，不讓病媒蚊有機可乘。

鄭新輝說，教育局自疫情出現後，已立即針對病例發生區、鄰近區及其他區域學校分級管制，強化各校巡檢孳清工作，並督導學校配合環保、衛生單位進行各項病媒蚊防治工作，更進一步訂定暑假登革熱稽查輔導計畫，預計稽查80校，同時責請駐區督學定時督導並查核學校落實防疫作為。

崇學國小校長洪榮進分享學校暑期的防疫機制，包含各處室總動員，各處室分區分工，每日巡檢校園環境，暑假期間每周二、五安排學生返校打掃並協助孳清；加強向教職員工生宣導，每名學生填寫登革熱孳生源自我檢查表，如有出現疑似登革熱症狀(發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等)應立即就醫，學校於學期末及開學前也會定期噴藥。