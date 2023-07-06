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嘉義新港農會推空心菜田輪作美濃瓜有成 開放限量預購

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣新港鄉農會今辦空心菜輪作美濃瓜示範田間觀摩會，推出專區限量發售的「蔬活力甜香瓜」禮盒。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣新港鄉農會今辦空心菜輪作美濃瓜示範田間觀摩會，推出專區限量發售的「蔬活力甜香瓜」禮盒。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港鄉是空心菜重要產地，為友善環境兼顧農民收益，連續3年推動溫室空心菜田輪作美濃瓜，今天辦美濃瓜示範田間觀摩會，示範專區種植嘉玉品種1400棵、台南15號品種400棵，預期7月中旬採收，民眾可上新港農會官網及豆食堂預購。

農會總幹事林雅欣表示，特別為專區美濃瓜設計專屬的「蔬活力甜香瓜」禮盒，一盒5至7顆裝約6台斤重，一盒售700元（含運850元），嘉玉品種限量180盒、台南15號限量50盒，皆採預購。

林雅欣說，預期7月中採收，數量非常有限，可先在農會官網及豆食堂團購群組預購，且示範田的香瓜採用友善農法栽培，全程無施用農藥及化學肥料，安心品質有保障。

觀摩會上，改良場副研究員黃圓滿講解新品種台南15號香瓜的栽培管理，農友魏坤輝分享輪作經驗和生產效益，均表示，土壤是需要休養的，設施栽培選擇輪作，種美濃瓜是不錯的栽培選項，不止增地力也增加收益。

農會主任何麗質指出，在農會、縣府及改良場努力下，終於在今天推出輪植示範成果，趁夏季空心菜市場多價低，向農民推廣菜園種植美濃瓜，每分地收益可達5萬多元，還可讓土壤休養。

縣府農業處指出，空心菜全年可採收，但長期施肥的鹽分將使地力不佳，枝葉生長受阻，透過輪作美濃瓜，讓瓜類調整土壤元素，回復地力後，可提升空心菜產量。

友善環境兼顧農民收益，嘉縣新港鄉農會連續3年推動溫室空心菜田輪作美濃瓜示範專區。圖／嘉義縣政府提供
友善環境兼顧農民收益，嘉縣新港鄉農會連續3年推動溫室空心菜田輪作美濃瓜示範專區。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣新港鄉空心菜輪作美濃瓜示範專區，共種植嘉玉品種1400棵、台南15號品種400棵，預期7月中旬採收。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣新港鄉空心菜輪作美濃瓜示範專區，共種植嘉玉品種1400棵、台南15號品種400棵，預期7月中旬採收。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣新港鄉空心菜輪作美濃瓜示範專區，共種植嘉玉品種1400棵、台南15號品種400棵，預期7月中旬採收。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣新港鄉空心菜輪作美濃瓜示範專區，共種植嘉玉品種1400棵、台南15號品種400棵，預期7月中旬採收。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣新港鄉農會今辦空心菜輪作美濃瓜示範田間觀摩會，推出專區限量發售的「蔬活力甜香瓜」禮盒。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣新港鄉農會今辦空心菜輪作美濃瓜示範田間觀摩會，推出專區限量發售的「蔬活力甜香瓜」禮盒。圖／嘉義縣政府提供

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