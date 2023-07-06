影／伸縮拖把+反射鏡+打蛋器 歸仁公所自製登革熱神器「天溝地洞棒」

台南本土登革熱疫情爆發以來，各區動員對里鄰內公共場所與環境巡檢滋清。歸仁區公所發現，區內有多處荒廢的空屋空地、覆蓋物品帆布，甚至屋頂上的天溝，也因高度關係導致人員不利清消。因此公所發揮奇想，將家中常見的伸縮拖把桿、凸透反射鏡及鋤頭等物品，發明「天溝地洞棒」，讓廢棄物變黃金，提高滋清效率。

歸仁區長朱雅宏表示，公所同仁集思廣益，共同發明出一對「天溝地洞棒」。天溝棒由伸縮拖把桿、凸透反射鏡、打蛋器、自拍棒及寶特瓶組成。能夠伸長到平房上方，藉由凸透鏡反射，觀看屋頂天溝是否有堵塞，透過打蛋器做成的勺子，清除雜物。最後再用自拍棒及寶特瓶組成投藥器，拉線自動投擲防治乳塊，可說是三合一的神器。

至於地洞棒由拖把桿及鋤頭組合而成，可針對防火巷內或人力難以進入的屋後溝，伸長桿子，藉由鋤頭清除溝內的雜草泥沙，再使用天溝棒的投藥功能，達到防治效果；地洞棒鋤頭舌處，也能針對帆布、塑膠布等易積水材質刮除積水。使用過的人員都表示，「這一對是天造地設」。