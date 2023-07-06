水情緩解 蘭潭音樂噴泉展演周末夜恢復演出
嘉義市蘭潭水庫音樂噴泉停止展演，歷經逾5個月的枯水期，蘭潭水庫水位已回升至標高73公尺以上，整體蓄水量超過8成，達穩定演出水位標準，嘉義市政府今天公告，蘭潭音樂噴泉後天周末晚間7點30分起，恢復演出。
嘉市府觀光新聞處處長張婉芬說，蘭潭音樂噴泉設施長度與最高水柱高度均達50公尺，演出至今超過7年，是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。
演出時間分為夏令時間 (4-10月)與冬令時間 (11-3月)，夏令時間每晚演出3場次：晚間7點30分、8點30分及、9點30分；冬令時間加碼演出晚間6點30分場次，共計4場次。每場次均會演出三首曲目共計10分鐘，是嘉義市入夜後著名的夜間景點之一，放暑假，歡迎市民及遊客欣賞。
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