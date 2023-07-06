台南東區登革熱個案足跡部分在這 民間捐防蚊液供出入用

臺南本土登革熱流行熱區以仁德成功、仁和里及東區大智、東智里為主要熱區。其中東區確診個案足跡大都有出現在崇德市場附近。因此東區行善團、南天府慈善會以及中西化學工業股份有限公司共同捐贈防蚊液，供民眾於進入市場時噴用。市府市場處表示，針對崇德市場，若有攤商沒做好滋清且屢勸不聽者，最重將處停業處分。

東區區長顏能通指出，區內的確診個案足跡大部分都有在崇德市場附近的活動史，除了區公所積極針對該處清消及環境稽查外，民間單位結合也特別捐贈防蚊液，將放置在崇德市場兩處主要出入口，供民眾進出時使用。

市府市場處長陳豪吉表示，針對崇德市場，每天會派遣人員前往巡視，200家攤販在收攤前是否會做好滋清，每個禮拜也會做化學防治噴藥。若攤販沒確實做好滋清，屢勸不聽者，最重將處停業處分，直至改善為止。