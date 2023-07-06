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鰲鼓濕地親子半日營22日登場 近距離體驗蝙蝠聲波魔法

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
黃金蝙蝠生態館館長張恒嘉（右一）將帶領民眾體驗蝙蝠的聲波魔法。圖／嘉義林管處提供
黃金蝙蝠生態館館長張恒嘉（右一）將帶領民眾體驗蝙蝠的聲波魔法。圖／嘉義林管處提供

嘉義縣鰲鼓濕地是「高頭蝠」重要棲地，每年盛夏都可在蒲葵樹及椰子樹上，觀察到數十隻到數百隻的高頭蝠聚集，嘉義林管處7月22日至8月12日舉辦「阿蝠夜未眠」親子半日營，近距離觀察、介紹蝙蝠習性，體驗高頭蝠超音波，也會DIY製作夜間賞蝠必備驅蚊小物。

嘉義林管處指出，蝙蝠在大家心中被視為具有神秘形象的生物，或是夜間出沒的洞穴生物，然而在生態系統中，蝙蝠的貢獻遠不止人們所知，蝙蝠擁有傳花授粉、散播種子和抑制昆蟲數量等重要生態功能，對維護生態平衡起到重要作用。

嘉義林區管理處今年與黃金蝙蝠生態館合作，將由蝙蝠保育專家館長張恒嘉帶領民眾，在鰲鼓濕地森林園區內，尋找高頭蝠喜愛的蒲葵樹或椰子樹棲息處，使用專業錄音器材，拆解人耳聽不到高頭蝠的超音波叫聲，與大家在樹下欣賞阿蝠們的聲波魔法。

嘉義林區管理處表示，阿蝠夜未眠活動資訊將公布在鰲鼓濕地臉書粉絲團，也可致電東石自然生態展示館05-3601801，將有專人詳細說明；另，若民眾想安排賞鳥行程，也歡迎洽詢鰲鼓濕地生態旅遊單一窗口0975-922678，預約戶外導覽。

解說員定點解說，帶領民眾觀察白天的高頭幅生態。圖／嘉義林管處提供
解說員定點解說，帶領民眾觀察白天的高頭幅生態。圖／嘉義林管處提供
高頭蝠夏季常棲息於鰲鼓濕地森林園區周遭的蒲葵樹及椰子樹上。圖／嘉義林管處提供
高頭蝠夏季常棲息於鰲鼓濕地森林園區周遭的蒲葵樹及椰子樹上。圖／嘉義林管處提供
高頭蝠夏季常棲息於鰲鼓濕地森林園區周遭的蒲葵樹及椰子樹上。圖／嘉義林管處提供
高頭蝠夏季常棲息於鰲鼓濕地森林園區周遭的蒲葵樹及椰子樹上。圖／嘉義林管處提供

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