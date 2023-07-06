鰲鼓濕地親子半日營22日登場 近距離體驗蝙蝠聲波魔法

嘉義縣鰲鼓濕地是「高頭蝠」重要棲地，每年盛夏都可在蒲葵樹及椰子樹上，觀察到數十隻到數百隻的高頭蝠聚集，嘉義林管處7月22日至8月12日舉辦「阿蝠夜未眠」親子半日營，近距離觀察、介紹蝙蝠習性，體驗高頭蝠超音波，也會DIY製作夜間賞蝠必備驅蚊小物。

嘉義林管處指出，蝙蝠在大家心中被視為具有神秘形象的生物，或是夜間出沒的洞穴生物，然而在生態系統中，蝙蝠的貢獻遠不止人們所知，蝙蝠擁有傳花授粉、散播種子和抑制昆蟲數量等重要生態功能，對維護生態平衡起到重要作用。

嘉義林區管理處今年與黃金蝙蝠生態館合作，將由蝙蝠保育專家館長張恒嘉帶領民眾，在鰲鼓濕地森林園區內，尋找高頭蝠喜愛的蒲葵樹或椰子樹棲息處，使用專業錄音器材，拆解人耳聽不到高頭蝠的超音波叫聲，與大家在樹下欣賞阿蝠們的聲波魔法。