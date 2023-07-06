酷熱天蘭潭水位回升 嘉義公園尿尿小童不尿惹民怨

梅雨期結束，嘉義仁義潭、蘭潭水位回升，平均蓄水率逾50%，不如去年同期滿庫，但嘉市蘭潭水位回升到8成，夜間音樂噴泉將恢復展演，放暑假，熱門百年嘉義公園噴水設施及尿尿小童，文化公園戲水噴泉仍未啟動，引發民怨；市府建設處說，啟動需水公司解除鉛封。

水公司第五區管理處說，仁義潭、蘭潭離槽母子水庫，串連供水，八掌溪引水進仁義潭，再引到蘭潭，水庫雖持續進水，水位上升，但與去年同期滿庫相比，仍差一半，嘉義區水情燈號黃燈未調整，須等經濟部開會決定。

市府建設處表示，公園等公共設施，水公司為宣導民眾節約用水，加裝鉛封，雖然蘭潭水位回升，仍水情燈號未調整，水公司需等經濟部開會決定評估，再解封啟動公園噴水設施。

放暑假，許多遊客到嘉義公園遊玩，看到尿尿小童「不尿尿」噴水，噴水設施未啟動，感到失望說，梅雨帶來雨水，水庫水位回升，水情不是緩解了嗎？以往此時，嘉義公園、文化公園噴水戲水設施，成為小朋友最愛。

百年歷史嘉義公園改善工程，深受各界矚仿製比利時尿尿小童，去年7月修復後恢復昔日風采，尿尿噴水迎客，碰上久旱不雨，為節水，市府公園管理單位3月關閉尿尿及景觀池水，遊客發現尿尿小童不尿、景觀池乾涸，難掩失望。