雲林鄉鎮公立泳池3處開放

炎炎夏日，雲林西螺鎮立游泳池暌違2年昨天重啟營運，大人、小孩目前都免費，人潮不少，全縣共6個鄉鎮有公家游泳池，目前僅西螺、北港、莿桐3鄉鎮開放，崙背鄉的因遭竊，電路破壞嚴重、古坑鄉招不到救生員，今年都暫停營運；斗南的近期將拆除，納入多功能運動館興建工程。

西螺鎮長廖秋萍說，泳池包括衛浴設備、牆面、外牆欄杆等都已全面清潔與更新，內部有長25公尺、寬16公尺、深120公尺的標準池，另有SPA設施、兒童池，池邊則設男、女淋浴間各5間，每日開放時段為上午8點至12點、下午1點至5點，中間空檔清池及檢驗水質。

廖秋萍也說，公所今年決定自營，聘雇1名管理員、2名救生員，回饋鄉親，到8月31日期間，全齡泳客均免費入場，每1時段可容納50人，標準池最多可同時容納30人，每周一、二則為休池日。

古坑鄉游泳池卡在缺救生員，鄉長林慧如說，有找過救難協會、游泳協會等組織尋求人才，但仍招不到，今年經費約30萬元轉換補助給鄉內學校開設游泳專班，讓教師有經費帶學生到縣立游泳池或鄰近鄉鎮從事教學。

崙背鄉長李泓儀苦笑說，好不容易準備開放游泳之際，卻遇上竊案，目前評估修復電路全線，加上衛浴設備、泳池等硬體修繕至少要100萬元，預定明年完工。