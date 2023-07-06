地景非遊具 嘉市太空城堡安全惹議

嘉義市政府去年以百年地景嘉義遊園地為主軸，完成改善嘉義公園，其中嘉義人共同童年回憶「太空城堡遊戲場」重新油漆、地面鋪全新草皮軟墊，煥然一新去年7月重啟用，但有議員發現溜下滑梯易撞到石材，提案要求市府重新評估定位、安全性；市府解釋，此定位為公園設施，會加強說明牌。

議員顔色不分藍綠支持性專區顔色田慎節指出，太空城堡在民眾眼裡是滑梯、是遊戲區，但滑梯的軌道途中，有加蓋堅硬石材，兒童溜下來時頭或手伸出來，很可能受傷，另城堡上層有欄杆，卻是幼童可以爬上去，若跨越摔下肯定受傷。

顏議員認為，做警語依舊無法阻止小朋友上去遊玩，也很難讓民眾認為這是兒童無法上去玩耍的地景，但這肯定也不是設計給成人遊玩，市府須再次研議太空城堡的定位以及安全性。

市府建設處解釋，太空城堡遊戲場石材造型具歷史性，國內少見，當年設置沒相關法令，目前並不符兒童遊戲場設施規範，不能定位為遊具，仍是百年公園重要設施，為維護使用安全，會加強警語解說，提醒溜滑梯不要站起來，頭、手不能放扶手，家長要全程陪伴孩子。