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嘉縣物資銀行獲捐衛生棉 免扣點領取

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
企業家蔡惠櫻（左）昨捐贈嘉義縣物資銀行市價30萬元衛生棉，縣長翁章梁（中）、嘉縣慈善團體協會理事長周信成（右）頒感謝狀。記者呂慧瑜／攝影
企業家蔡惠櫻（左）昨捐贈嘉義縣物資銀行市價30萬元衛生棉，縣長翁章梁（中）、嘉縣慈善團體協會理事長周信成（右）頒感謝狀。記者呂慧瑜／攝影

企業家蔡惠櫻捐贈30萬元讓嘉義縣物資銀行首度上架衛生棉，大小尺寸都有，將照顧全縣250戶弱勢家戶女性，縣府更推出不計點數免費領取；昨天捐贈儀式，她表示，日前和縣府社會局長張翠瑤聊天才驚覺衛生棉對弱勢女性的重要性，盼拋磚引玉。有議員建議，物資銀行可增加孕婦營養品等女性用品。

縣府把衛生棉上架物資銀行新設的「女性用品專區」，社會局長張翠瑤說，縣府每個月補助弱勢家戶1000點兌換物資，首創讓衛生棉是不須扣點，需求者向社會局報備後，每月能自由拿取3包，對於性別平權議題達到倡議的效果。

蔡惠櫻捐贈30萬由縣長翁章梁、嘉縣慈善團體協會理事長周信成接受，翁章梁認為，弱勢家戶經濟困難可能連帶影響個人衛生，捐贈女性貼身用品代表注重個別性的需求，同時代表台灣正走向進步。

社會局指出，據統計女性一生平均花10萬買生理用品，對弱勢家庭是很大負擔，縣府8月起在各級學校免費提供多元女性生理用品，讓有急需的學生使用，另社會局內及8處社福中心也放置多元生理用品盒供領用。

縣議員詹琬蓁建議，例如女性月經後調理的四物飲、懷孕婦女所需營養品，都是可放入物資銀行女性專區物資，還待擴充。張翠瑤回應，持續盤點資源、家庭的需求，後續優先募集0至2歲嬰幼兒所需奶粉及尿布等。

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