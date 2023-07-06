登革熱永康爆3例 恐成新熱區

登革熱本土病例不斷增加，台南昨天新增13例，永康3例，衛生局憂心是新爆發的疫情熱區，市長黃偉哲宣布，疫情指揮中心提到最高1級開設，自己擔任指揮官；另，雲林縣政府昨宣布增加8例確診，目前累計15例，陸軍化學兵將協助噴藥。

南市府登革熱防治中心指出，截止昨下午3點新增13例病例，累計190例，其中仁德6例、東區4例、永康3例，年齡介於5歲至77歲。衛生局副局長林碧芬說，台南的北、東、南、安南、永康、仁德、善化區7個行政區都有病例，之前主要都集中在仁德與東區交界處，其他區的病例都能找到前往該熱區的活動史，但永康3例尚未釐清傳染源。

黃偉哲表示，病例數已符合規定的1級開設啟動時機，由市長擔任指揮官，動員市府各局處、國軍、國營事業及相關單位，全面防堵疫情。環保局、國軍昨派140名人力以生產路、崇善路為界限，做「防火牆大清消」戶外噴藥，範圍總共290萬平方公尺，圍堵病媒蚊傳染鏈；南市府近1周查獲31件孑孓案件，全數開罰，籲加強巡檢積水容器。

南市衛生局指出，即日起到9日在永康區五王里里民育樂中心、仁德區成功里活動中心設置篩檢站。

雲縣衛生局長曾春美說，新增8個病例都是1日、2日通報快篩陽性個案，目前累計15例，14例住古坑鄉，1例住斗六鎮南里但有荷苞山公園足跡，因古坑遼闊，陸軍39化學兵群會派員協助清消，昨天已到現場會勘，衛生局也擴大動員孳生源清除及病媒蚊密度調查。