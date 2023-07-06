台南開元陸橋封閉 周邊道路車流變多

配合鐵路地下化工程，42年歷史的台南開元陸橋昨天起封閉拆除，開元路銜接北門路將中斷約2年，進入交通黑暗期考驗。有計程車司機有感勝利路、前鋒路車流都增加；昨傍晚東豐路平交道出現塞車。有議員認為，大部分車流是永康往市區，應再提前分流；交通局表示，已擴大交通導引範圍。

開元陸橋昨早上9點才封閉，避開上班時段，陳姓計程車司機說，上午東豐路、林森路、府連路、勝利路、前鋒路車流量都明顯增加，沒有塞車，預料假日遊客增多，要做好紓解因應。

傍晚時，1名陳姓駕駛開車到台南訪友，事先不知開元陸橋封閉，開到東豐路平交道前發現前方塞車，還好有員警在場交管，縮短堵住的時間。住在開元路的居民說，以往到市區，過開元陸橋就到北門路，現要繞道多開10幾分鐘。

南市第五警分局長陳宇桓說，下班時段動員6名員警、12名義交在場指揮疏導車流。警方認為，上下班時段也是逢火車較密集時段，當火車行經時，東豐路平交道兩側的北門路與東豐路口、東豐路與前鋒路口，車流較多且易堵塞於平交道兩側，籲轉彎避開平交道。

議員林燕祝表示，目前在開元陸橋周邊進行改道管制，但大部分車流是從永康往市區，許多會提前轉中華路，左轉往東區後甲、或右轉經永康奇美醫院，原本車流量就相當大，建議擴大從外圍的新化或新市、善化等就要提前分流，避免全擠到永康或北區才分流，否則一定會造成更大的民怨。

交通局表示，用路人各自不同目的地，會有多重路徑選擇，所以在適當區域內將主要道路分流、並設置指引牌面效果會較顯著；開元陸橋施工交維導引動線已擴大至永康區、北區及東區，改道林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路等路段，沿線路口處設置改道牌面，重要路口有義交導引。