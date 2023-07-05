用嘉義故事學母語 嘉義市自編閩南語繪本野球佇嘉發表會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府推展本土語言，今年推出以KANO為主題的「野球佇嘉」第2本閩南語童書繪本，上午在民族國小活動中心舉辦新書發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推展本土語言，今年推出以KANO為主題的「野球佇嘉」第2本閩南語童書繪本，上午在民族國小活動中心舉辦新書發表會。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推展本土語言，繼去年度出版「做伙來去踅東市」繪本引起廣大迴響，今年推出以KANO為主題的「野球佇嘉」第2本閩南語童書繪本，上午在民族國小活動中心舉辦新書發表會。市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員出席，黃敏惠發表新書，將繪本分送國中小學。

黃敏惠說，第2本閩南語童書繪本「野球佇嘉」，做為閩南語課程教材，讓孩子從生活中學習母語，以母語來認識生長的場域，用最真實的歷史故事，重現城市的光榮歷史與親近庶民真實生活。

發表會邀請東吳高職表演藝術科高校生啦啦隊，表演精彩開場舞，民生國中棒球隊帶來融合紐西蘭毛利人迎賓舞蹈及棒球隊賽前精神吶喊的戰舞表演，發表會製作限量專屬棒球造型帆布袋，邀請來賓品嘗棒球麵，讓繪本延伸教育文創設計商品，創造價值。

「野球佇嘉」繪本邀請台語文學家張至宏老師撰文、walkerland窩客島駐站插畫家潘朵拉，繪製精美插畫，繪本以一群奮戰不懈野球少年們，朝著夢想，豪邁前進熱血故事，鼓勵學生學習「永不放棄」精神，堅持到底，成功不是夢想。

藉插畫家筆觸，讓孩子們認識棒球原鄉在嘉義城市歷史，巧妙融入嘉義輪普、城隍爺跋桮等民間信仰及杏仁茶、滷熟肉等在地美食，展現族群融合的精神。老師指導民族國小五年級學生擔任演員，將繪本故事拍成影片，配上字幕，讓學生自學用手機或平板電腦掃瞄版權頁的QR code，就能看到繪本故事的影片，對照繪本閩南語文字，可用來閱讀文字與插圖，以從影片學習正確發音，讓學習母語容易、輕鬆。

「野球佇嘉」發表會製作限量專屬棒球造型帆布袋，邀請來賓品嘗棒球麵，讓繪本延伸教育文創設計商品，創造價值。圖／嘉市府提供
「野球佇嘉」發表會製作限量專屬棒球造型帆布袋，邀請來賓品嘗棒球麵，讓繪本延伸教育文創設計商品，創造價值。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推展本土語言，今年推出以KANO為主題的「野球佇嘉」第2本閩南語童書繪本，上午在民族國小活動中心舉辦新書發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推展本土語言，今年推出以KANO為主題的「野球佇嘉」第2本閩南語童書繪本，上午在民族國小活動中心舉辦新書發表會。圖／嘉市府提供

閩南語 嘉義 黃敏惠

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