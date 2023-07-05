台南登革熱累190例疑擴散到永康 指揮中心提升至最高一級開設

台南市登革熱病例不斷增加，昨天永康區又出現感染源不明病例，台南市長黃偉哲今天宣布將疫情指揮中心提高到最高等級的1級開設，全力防堵疫情擴散。

台南市衛生局副局長林碧芬表示，這波登革熱疫情累積到今天本土病例達190例，雖然台南市有7個行政區（北、東、南、安南、永康、仁德與善化）都有病例，但之前主要都集中在仁德與東區交界處，其他區的病例都可以找到前往該熱區的活動史，但是昨天永康發現的3例，目前尚未釐清傳染源，擔心是新爆發的疫情熱區，即日起將在永康區五王里里民育樂中心(永康區五福街71號)，增設篩檢站，以釐清社區裡是否有其他病例。

登革熱防治中心指出，台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判，新增13例登革熱確診病例，累積為190例，其中仁德區新增6例、東區新增4例、永康3例，年齡介於5歲至77歲，6例由防治中心擴大採檢發現，7例是由診所或醫院通報確診。

黃偉哲表示，目前病例數已符合市府所訂之登革熱流行疫情事件指揮系統1級開設啟動時機，宣布將疫情指揮中心層級提升，由市長擔任指揮官，動員市府各局處、區公所、衛生所、國軍、國營事業及相關單位，全面整合市府資源，共同對抗登革熱。

黃偉哲表示，目前共有7區出現本土登革熱確診病例，其中大部分的病例皆集中於東區及仁德區交界一帶，但永康區昨日發現有感染源不明之高度疑似病例出現，考量人口移動快速，各區皆屬一日生活圈內，顯示各區皆有傳播風險，請民眾一定要多加留意自身健康狀況，如有疑似登革熱症狀請立即就醫，同時一旦發現有病媒蚊陽性容器，也絕不寬待、將立刻開罰。

衛生局昨日於東區及安南區共巡查350戶，發現205個積水容器，其中4戶有6個陽性容器，衛教449人，開立4張舉發單。

防治中心即日起到9日，在仁德區成功里活動中心(仁德區成功里保華路245號)，設置篩檢站，時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。因應永康區出現感染源不明之高度疑似個案，7月5日下午2:00至8:00、7月6日至7月7日早上8:30至11:30；下午2:00至8:00，及7月8日至7月9日早上8:30至11:30；下午2:00至5:00，於五王里里民育樂中心開設擴大採檢站。